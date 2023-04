Uffizi, Boboli e Palazzo Pitti: numeri record per il ponte del 25 Aprile

Firenze, 26 aprile 2023 – Firenze da record anche per il ponte del 25 Aprile. Questo grazie all’offerta culturale. Per i giorni delle festività appena passate infatti i visitatori sono ancora in aumento a Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli: sono state 101.517 le persone che tra sabato, domenica, lunedì e martedì hanno scelto di visitare la Galleria delle Statue e delle Pitture, Palazzo Pitti o il Giardino di Boboli.

Nel dettaglio, agli Uffizi i turisti sono stati 10.481 sabato, 11.502 domenica, 10.537 lunedì e 9.300 nella giornata di martedì. Per Palazzo Pitti invece sabato 3.807, domenica 4.687, martedì 6.899. Infine, il Giardino di Boboli ha potuto contare 9.478 persone sabato, 11.973 domenica, 8.511 lunedì e 14.217 martedì.

A Palazzo Pitti una notevole crescita rispetto al ponte di Pasqua, che complessivamente ha ospitato 15.482 visitatori (+ 23%), così come al Giardino di Boboli, con 44.179 persone (+22%).

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: "Le Gallerie degli Uffizi si confermano nuovamente motore e traino del turismo culturale a Firenze e in Italia. Ed oltre la forte presenza di italiani ed europei, siamo lieti di aver dato il benvenuto a un crescente numero di visitatori d'oltreoceano provenienti da tutto il globo".