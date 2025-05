26 maggio, la strage dei Georgofili: 32 anni dopo Firenze non dimentica. Tutte le iniziative

Firenze, 26 maggio 2025 – Nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 una bomba squarciò il cuore di Firenze. La città ricorda ogni anno quel tragico momento. Lo farà anche oggi, nel 32esimo anniversario dell’attentato in cui morirono le piccole Nadia e Caterina, la prima 9 anni la seconda poche settimane, insieme ai loro genitori Angela Fiume e Fabrizio Nencioni e allo studente Dario Capolicchio.

La strage dei Georgofili (foto di repertorio)

La commemorazione

La commemorazione delle vittime della strage di via dei Georgofili avverrà alle 1 e 04 del 27 maggio, all’ora esatta dello scoppio della bomba e nel luogo della strage, via dei Georgofili, alla presenza della sindaca Sara Funaro, dell’assessora alla cultura della Memoria e della legalità Benedetta Albanese e del presidente dell’associazione Familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili Luigi Dainelli, dopo un corteo con partenza da Palazzo Vecchio.

Lo spettacolo teatrale

Proprio sull’Arengario di Palazzo Vecchio, in piazza Signoria, dalle 21,30 di lunedì 26 maggio 2025 è in programma lo spettacolo teatrale “Al posto sbagliato – Storie di bambini vittime di mafia”, liberamente tratto dal libro omonimo di Bruno Palermo, con Francesco Pupa e la collaborazione artistica di Francesco Aiello; a seguire “Una goccia – Cantata civile per il futuro prossimo” di e con Letizia Fuochi, voce e chitarra, e con Ettore Bonafé, percussioni, Gianni Cammilli, chitarra, Francesco Frank Cusumano, chitarra, Oretta Giunti, cori e percussioni. Conduce la serata Daniela Morozzi.

La serata è a cura dell’associazione Familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili in collaborazione con il Comune di Firenze.

Le parole della sindaca Funaro

“Le piccole Caterina e Nadia Nencioni sono morte con i loro genitori, Fabrizio e Angela, così come il giovane studente di architettura Dario Capolicchio – dice la sindaca Sara Funaro - Vite strappate dalla bomba di via dei Georgofili. Un vile attentato mafioso nel cuore della nostra città che è rimasto una ferita aperta e incancellabile per tutti noi. A 32 anni di distanza Firenze non dimentica, piange ancora le vittime di quella terribile strage, ribadisce che la mafia va combattuta strenuamente”.

I familiari delle vittime

“Il nostro obiettivo di questo anniversario è ancora una volta di rendere contemporanea la memoria ribadendo la richiesta che sia fatta piena verità e giustizia per i fatti di quella tragica stagione del nostro Paese – dice il presidente dell’associazione Familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili, Luigi Dainelli -. Di recente abbiamo costituito anche un coordinamento nazionale di Associazioni e familiari di vittime di stragi e attentati e tutti insieme abbiamo chiesto al governo e alle istituzioni di darci delle risposte".

“Il 27 maggio è una data impressa nel calendario della nostra città, è una ferita ancora aperta, un dolore che Firenze ha trasformato in responsabilità civile, memoria condivisa e impegno quotidiano – dice l’assessora alla cultura della Memoria e della Legalità Benedetta Albanese - Trentadue anni fa, un attentato mafioso colpì il cuore culturale della nostra comunità, portando via cinque vite innocenti e segnando per sempre il volto della nostra città. Non fu solo un attacco a Firenze, ma un attacco alla bellezza, alla cultura, alla civiltà stessa. Oggi, come Istituzioni, ci stringiamo nel ricordo di Dario Capolicchio, della famiglia Nencioni, e di tutte le vittime, rinnovando il nostro impegno. Ricordare non è un atto formale, ma una responsabilità collettiva che ci chiede di raccontare e testimoniare per una presenza vivida nella nostra coscienza e in quella delle nuove generazioni.

Le altre iniziative

La passeggiata dei Quartieri 1 e 4. Oggi, 26 maggio, alle 19,30 da piazza dell’Isolotto, i Consigli di Quartiere 4 e 1 di Firenze, insieme al Gruppo Sportivo Le Torri, Libera Toscana, Humanitas Firenze e Associazione Piedibus I piccoli passi invitano cittadine e cittadini, studenti, associazioni sportive e culturali a una passeggiata ludico-motoria di 4 chilometri per raggiungere insieme, le celebrazioni in piazza della Signoria e via dei Georgofili.

Il 27 maggio alle 17,30 in Palazzo Vecchio (Salone dei Cinquecento), il convegno “Via dei Georgofili. 32 anni dopo la strage. Aspettando ancora verità e giustizia”. Intervengono: Luca Tescaroli, Procuratore della Repubblica di Prato; Antonella Beccaria, saggista; Rosaria Manzo, presidente Associazione Familiari Vittime della strage del Rapido 904, Salvatore Borsellino, fondatore Movimento Agende Rosse; Paolo Bolognesi, presidente Associazione familiari delle vittime della strage di Bologna; Fabio Repici, avvocato penalista; Danilo Ammannato, legale Associazione Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili; Giorgio Bongiovanni, direttore Antimafia Duemila; Luigi Dainelli, presidente Associazione Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili. Modera: Giuseppe Galasso. A cura della Associazione Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili, Antimafia 2000, Movimento Agende Rosse, con il patrocinio del Comune di Firenze e della Regione Toscana.

Il 27 maggio a La Romola, San Casciano Val di Pesa, alle 8 la messa e a seguire la deposizione delle corone al cimitero. Alle 9 la cerimonia al Giardino de Il Tramonto con l’intervento degli alunni delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Il Principe di San Casciano Val di Pesa.

A Firenze, nella chiesa di San Carlo in via dei Calzaiuoli, alle 10 la messa in suffragio delle vittime.