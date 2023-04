Treno deragliato a Firenze, la situazione oggi: ripristinate anche le linee regionali

Firenze, 21 aprile 2023 – Dopo l’inferno di ieri a causa del treno deragliato a Firenze Castello, oggi la situazione sta piano piano migliorando. Come comunicato da Fs, con i primi treni del mattino, è stata ripristinata anche la circolazione delle linee regionali, che interessano anche Intercity e treni merci.

5 foto Treno merci sviato dai binari (Fotocronache Germogli)

Tuttavia, stamani prima del ripristino, si sono registrati ancora episodi di disagio con treni in ritardo. Soprattutto nelle linee di collegamento tra Firenze, Pistoia, Lucca, Viareggio, Pisa.

La situazione oggi

Oggi, in particolare stamattina, si sono registrati ancora treni in ritardo o cancellati. Sui tabelloni degli orari in stazione i ritardi segnalati vanno dai 5 ai 40 minuti. Per quanto riguarda invece l'Alta velocità la situazione è tornata alla normalità: si registrano pochi ritardi, tra i 5 e i 15 minuti.

A differenza di ieri quando erano centinaia le persone in attesa, questa mattina la Stazione di Santa Maria Novella si presenta senza le lunghe code ma, più affollata. "Finalmente riusciamo a partire - sorride Michele, italiano, insieme con la moglie, i suoceri e il cognato, colombiani -. Ieri eravamo venuti qui in stazione, avremmo dovuto prendere il treno per Napoli, abbiamo aspettato ore ma alla fine abbiamo preferito allungare il soggiorno a Firenze di una notte e tra poco dovremmo partire, finalmente”. Qualcun altro, in virtù di quanto accaduto ieri, ha deciso di anticiparsi ma, al momento, nessuna criticità. “Siamo venute un poco prima in stazione - raccontano due giovani - ma il nostro treno è in orario”.