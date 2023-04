Treno deragliato, la circolazione tra Firenze e Prato riprende venerdì mattina

Firenze, 20 aprile 2023 – E’ prevista per venerdì mattina la ripresa della circolazione ferroviaria sulla linea regionale tra Firenze e Prato.

5 foto Treno merci sviato dai binari (Fotocronache Germogli)

Alcuni treni in servizio sulla tratta potrebbero essere cancellati, mentre i regionali diretti tra Montevarchi e Pistoia saranno limitati a Firenze Rifredi (da qui i viaggiatori potranno proseguire il viaggio con gli altri treni in servizio). È inoltre prevista la cancellazione dei regionali diretti tra Empoli e Firenze Castello anche in questo caso i viaggiatori potranno raggiungere le due località con gli altri treni in servizio.

I dettagli della riprogrammazione sono visibili dal sito di Trenitalia.com nella sezione Infotraffico.

Di seguito si riportano i treni soppressi nella giornata di venerdì 21 aprile:

Treno 18847 (PISTOIA – AREZZO) è cancellato da PISTOIA a FIRENZE CAMPO MARTE;

Treno 18826 (CHIUSI – PISTOIA) è cancellato da CHIUSI a FIRENZE RIFREDI;

Treno 18665 (PISTOIA – FIRENZE SMN) è cancellato intera tratta;

Treno 18849 (PRATO C.LE – CHIUSI) è cancellato da PRATO C.LE a FIRENZE RIFREDI;

Treno 18832 (FIRENZE C. MARTE – PRATO C.LE) è cancellato intera tratta;

Treno 18833 (PRATO C.LE – MONTEVARCHI) è cancellato da PRATO C.LE a FIRENZE C. MARTE;

Treno 18840 (MONTEVARCHI – PRATO C.LE) è cancellato da FIRENZE RIFREDI a PRATO C.LE;

Treno 18843 (PRATO C.LE – MONTEVARCHI) è cancellato da PRATO C.LE a FIRENZE RIFREDI;

Treno 18850 (MONTEVARCHI – PISTOIA) è cancellato da FIRENZE RIFREDI a PISTOIA;

Treno 18830 (AREZZO – PRATO C.LE) è cancellato da FIRENZE RIFREDI a PRATO C.LE;

Treno 18829 (PRATO C.LE – FIRENZE C. MARTE) è cancellato da PRATO C.LE a FIRENZE RIFREDI;

Treno 18825 (PRATO C.LE – FIRENZE C. MARTE) è cancellato intera tratta;

Treno 18834 (MONTEVARCHI – PISTOIA) è cancellato da FIRENZE RIFREDI a PISTOIA;

Treno 18845 (PISTOIA – MONTEVARCHI) è cancellato intera tratta;

Treno 18854 (MONTEVARCHI – PISTOIA) è cancellato intera tratta;

Treno 19303 (PRATO C.LE – FIRENZE C. MARTE) è cancellato intera tratta;

Treno 33942 (FIRENZE C. MARTE – S. BENEDETTO SCP) è cancellato da FIRENZE C. MARTE a PRATO C.LE;

Treno 18182 (EMPOLI – FIRENZE CASTELLO) è cancellato intera tratta;

Treno 18185 (FIRENZE CASTELLO – EMPOLI) è cancellato intera tratta;

Treno 18184 (EMPOLI – FIRENZE CASTELLO) è cancellato intera tratta;

Treno 18187 (FIRENZE CASTELLO – EMPOLI) è cancellato intera tratta;

Treno 18186 (EMPOLI – FIRENZE CASTELLO) è cancellato intera tratta;

Treno 18189 (FIRENZE CASTELLO – EMPOLI) è cancellato intera tratta;

Treno 18188 (EMPOLI – FIRENZE CASTELLO) è cancellato intera tratta;

Treno 18191 (FIRENZE CASTELLO – EMPOLI) è cancellato intera tratta;

Treno 18192 (EMPOLI – FIRENZE CASTELLO) è cancellato intera tratta;

Treno 18193 (FIRENZE CASTELLO – EMPOLI) è cancellato intera tratta;

Treno 18844 (MONTEVARCHI – PISTOIA) è cancellato intera tratta;

Treno 18853 (PISTOIA – MONTEVARCHI) è cancellato da PISTOIA a FIRENZE RIFREDI;

Treno 18661 (PISTOIA – MONTEVARCHI) è cancellato da PISTOIA a PRATO C.LE;

Treno 18820 (AREZZO – PRATO C.LE) è cancellato intera tratta;

Treno 18827 (PRATO C.LE – FIRENZE C. MARTE) è cancellato intera tratta;

Treno 18831 (FIRENZE C. MARTE – MONTEVARCHI) è cancellato intera tratta;

Treno 18836 (MONTEVARCHI – PRATO C.LE) è cancellato intera tratta;

Treno 18841 (PRATO C.LE – MONTEVARCHI) è cancellato intera tratta;

Treno 18859 (VERNIO – AREZZO) è cancellato da PRATO C.LE ad AREZZO;

Treno 18837 (PISTOIA – MONTEVARCHI) è cancellato da PISTOIA a FIRENZE RIFREDI;

Treno 18842 (MONTEVARCHI – PISTOIA) è cancellato da FIRENZE C. MARTE a PISTOIA;

Treno 18826 (CHIUSI – PISTOIA) è cancellato da FIRENZE RIFREDI a PISTOIA.