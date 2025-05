Mercatino, oggi si lavora per il Calcit: la 71esima edizione in zona Eden

Arezzo, 11 maggio 2025 – Oggi è il giorno del Calcit. Appuntamento con la 71esima edizione del Mercatino dei Ragazzi nel tradizionale percorso intorno alla zona Eden. Parteciperanno al più grande evento dell’anno all’aperto, targato Comitato autonomo lotta ai tumori, 250 banchini e 100 espositori, coinvolti circa 500 bambini di ieri e di oggi pronti a lavorare per contribuire alla causa del Calcit. In vendita un po’ di tutto dai giochi all’abbigliamento, obiettivo finanziare il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche gratuito per gli aretini e agganciare la cifra dello scorso anno. Presente oggi anche la Sezione Arbitri di Arezzo con un banchino davanti ai Bastioni di Santo Spirito, unitamente a quello di Casa Thevenin, che farà impazzire i tanti visitatori. In vendita maglie di squadre di Serie A, B e C, ma anche 100 dolci fatti in casa dalle mamme degli associati, 100 piantine grasse donate da un'attività commerciale e poi giochi, vestiti e tanto altro. Ma quella di oggi sarà soprattutto la giornata delle scuole aretine che tornano protagoniste al Mercatino, dalla Leonardo Bruni alla Pio Borri. Così se la presentazione dell’evento è avvenuta alla primaria Gamurrini, in questa edizione saranno in offerta anche circa 800 borse coloratissime disegnate dai bambini degli Istituti comprensivi Vasari, Margaritone, Cesalpino, e della primaria Aldo Moro. Saranno presenti inoltre i volontari dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Arezzo che svolgeranno attività di supporto e vigilanza per tutti i visitatori del Mercatino. Oggi i banchi saranno dislocati tra via Spinello, via Niccolò Aretino e via Guadagnoli. “Ci saranno 250 banchi con 100 espositori – spiega il Presidente del Calcit Giancarlo Sassoli – considerando che in ogni banco ci sono 2-3 ragazzi avremo una presenza di oltre 500 bambini e dei loro familiari. Ci saranno anche le scuole dalla Leonardo Bruni alla Pio Borri. C'è una grande ripresa di presenza degli istituti cittadini. Al Mercatino partecipa anche Orafi che ha realizzato la medaglia”. Il nome della medaglia 2025 "Cura per ogni forma di Vita", realizzata da Cristian Piccini e Aleksandr Lazzeri della classe 2 Opo, ricorda di avere cura per se stessi e per la nostra meravigliosa casa che è la terra. Sono quelle prodotte dalla ditta Amom s.p.a di Badia al Pino che saranno consegnate a tutti i partecipanti al Mercatino. Oggi saranno presenti al Mercatino tutti i gruppi storici del Calcit, dal gruppo femminile a quello di Santa Firmina, passando per alcuni quartieri, poi le coperte di Mani e Cuore che saranno messe in vendita aspettando la prossima edizione dell’evento biennale nel 2026. “Il Ricavato della vendita di oggi andrà come sempre al Servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche che costa ogni anno 340mila euro e che vogliamo implementare – spiega Sassoli – aumenteremo di alcune ore la presenza di infermieri per dedicare più tempo alle visite. Ma tra i nostri progetti ci sono anche altre donazioni alla sanità pubblica. Tra maggio e giugno doneremo strumenti ad anatomia patologica e a grastroenterologia. Obiettivo bissare il successo dell’ultima edizione e superare i 50mila euro. Una cifra da raggiungere con il lavoro di tutti e a suon di vendite da 1 e 2 euro”.