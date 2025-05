11 maggio, la festa della mamma: i regali più gettonati in Toscana

Firenze, 11 maggio 2025 - Dalle rose alle orchidee, dai tulipani alle violaciocche e poi gigli, mughetti, narcisi, anemoni ma anche sansevierie, chamadoree e ficus. Per la Festa della Mamma sono piante e fiori il regalo più gettonato, da quelli di stagione alle piante da interno che riducono l'inquinamento. In Italia, come in Toscana, sono scelti da oltre una persona su due (52%), precedendo di gran lunga abbigliamento (10%), gioielli (6%) e dolciumi (2%), mentre un 30% non regalerà nulla. E' quanto emerge da una indagine on line effettuata sul sito www.coldiretti.it in occasione della ricorrenza dedicata a tutte le madri che si celebra oggi.

E la spesa prevista per bouquet e piantine si supererà quest'anno i 200 milioni di euro, secondo quanto emerge da un’indagine condotta tra i fioristi di Assofioristi Confesercenti. Del resto l'origine antichissima di questa festa che si celebra fin dal tempo dei greci e dei romani per le divinità femminili, era anche collegata alla primavera e all'esplosione dei fiori con la rinascita della natura.. La primavera offre un'ampissima scelta di varietà da regalare: anemoni, gigli, mughetti, narcisi, orchidee, rose, tulipani, violaciocche, fino a cimbidi, buvardie, speronelle, strelitzie, ornitogalli, eustome, gipsofile e persino crisantemi, tradizionalmente identificati con il culto dei morti ma in realtà disponibili anche nella bella stagione, perfetti da inserire nelle composizioni. Un'ottima soluzione per i regali è rappresentata anche dal "verde che cura", le piante da interno che aiutano a difendersi dagli effetti dell'inquinamento indoor. Una ricerca promossa da Coldiretti e Istituto di Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha dimostrato come l'introduzione di alcune specifiche varietà come Sansevieria, la Chamadorea, Yucca, Ficus e la Schefflera riduce del 20% le concentrazioni di CO2 e del 15% quelle di polveri sottili pm2,5. Non solo fiori e piante. Dai regali più originali a quelli più classici, ci sono opzioni per tutte le tasche e per tutti i gusti ma Federconsumatori avverte: "I prezzi aumentano mediamente del +5%". Vero che, segnala l'associazione dei consumatori, "la scelta di prodotti, servizi, esperienze è vastissima, e permette di accontentare ogni gusto, con ogni tipo di budget. Dal classico gioiello al bouquet di fiori, dai cioccolatini personalizzati alla gift card, alla seduta benessere, quest'anno saranno molto gettonate le esperienze da condividere: trattamenti benessere, soggiorni in Spa, cene gourmet o corsi di cucina da frequentare insieme".Grande attenzione si presterà anche alla sostenibilità: regali artigianali, manufatti originali creati con materiali riciclati, magari scovati in qualche mercatino, rimane sempre molto in voga l'albero da piantare per ripopolare le foreste. Ma secondo l'indagine della Federconsumatori, in testa ai rincari i prodotti beauty (un cofanetto di prodotti per la cura della persona costa il +10%), il biglietto per uno spettacolo al teatro (+9%), la scatola di cioccolatini personalizzata (+6%) e i profumi (+6%).