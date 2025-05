Firenze, 9 maggio 2025 – Domenica 11 maggio, Festa della mamma, torna in Toscana l’azalea della ricerca. Anche per questo 2025, nel giorno in cui si celebrano le mamme, tante volontarie e volontari saranno nelle città per vendere un’azalea con un contributo minimo di 18 euro. Il ricavato andrà tutto alla ricerca e all’Airc, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. L’azalea sarà disponibile, per chi non potrà andare in piazza, anche su Amazon. A questo link tutte le piazze in cui arà presente l’azalea.

Dal 1984 l’Azalea della Ricerca raccoglie fondi per garantire continuità a medici e ricercatori impegnati ad affrontare i tumori che colpiscono le donne. Anche grazie a questa manifestazione, oggi in Italia 2 donne su 3 che si ammalano di tumore sono vive a cinque anni dalla diagnosi.

Nata nel 1984, l’Azalea della Ricerca continua a rappresentare l’appuntamento di riferimento per festeggiare le mamme e le donne con un fiore, diventato un vero e proprio simbolo della salute al femminile.

L'Azalea della Ricerca ha consentito ad Airc di raccogliere fondi per la ricerca sui tumori che colpiscono le donne ed è diventata occasione per promuovere l’importanza della prevenzione e raccontare i più importanti traguardi raggiunti dalla ricerca oncologica.