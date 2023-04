Treno deragliato, la Procura indaga per disastro ferroviario

Firenze, 20 aprile 2023 – La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per l'incidente ferroviario della scorsa notte avvenuto tra Sesto Fiorentino e Castello, con l'interruzione della circolazione interrotta tra Firenze Castello e Bologna a seguito dell'uscita dai binari di un carro di un treno merci.

L'incidente non ha provocato conseguenze per le persone ma l'infrastruttura ha riportato importanti danni. Secondo quanto si è appreso da fonti investigative, si procede in base all'articolo 430 del codice penale che disciplina il reato di disastro ferroviario. Come primo atto dell'indagine, la polizia ferroviaria ha sequestrato il carro merci. Saranno disposti accertamenti sulla natura del problema all'asse che, secondo le prime ipotesi, avrebbe provocato l'uscita dal binario del treno merci, composto da una ventina di vagoni. Fonti investigative escludono che l'incidente possa essere avvenuto per un sabotaggio.