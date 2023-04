Treno merci deragliato, azienda coinvolta nell’incidente: “Importante non ci siano stati feriti”

Firenze, 20 aprile 2023 – "La nostra prima preoccupazione, ovviamente, è stata per il possibile coinvolgimento di persone; così per fortuna non è stato e questa è la cosa più importante". Lo dichiara Alessio Muciaccia, ceo di Gts Spa, l'azienda ferroviaria coinvolta nell'incidente di Firenze. Il treno Gts 57034 era partito da Nola Interporto ed era diretto a Milano Segrate.

Gts Rail "trazionava una muta di carri” e la società ci tiene a far sapere che quello sviato non è di sua proprietà. Inoltre, Gts non è responsabile della manutenzione del carro.

Sull'itinerario di arrivo di Firenze Castello, verso 2,20 di stanotte, una parte del terzo carro in composizione è sviato.

"Difficile, allo stato attuale, poter definire le cause - specifica Muciaccia -. Si può ipotizzare un danno strutturale al carro o un problema dell'infrastruttura". Sul semicarro sviato viaggiava una cassa con materiale vario, non pericoloso. La cassa è danneggiata ma non c'è sversamento. "Siamo molto dispiaciuti per gli inconvenienti che si sono creati - conclude Muciaccia -. Siamo a disposizione per verificare i motivi dell'incidente. I nostri servizi riprenderanno regolarmente a partire da domani".