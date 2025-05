Mercatino vintage ’sfrattato’: è polemica

Lo ’svuota cantine’, il mercatino vintage ’fai da te’ dei cittadini, oggi è alle Caldine. L’iniziativa è organizzata dalla Proloco Fiesole, che in una nota lamenta problemi per l’organizzazione dell’evento su Fiesole.

"Abbiamo inviato la richiesta per tre date: 15 giugno, 14 settembre e 12 ottobre. Gli uffici del Comune – dichiara la presidente Roberta Luchi (nella foto) - ci hanno però sfrattato da piazza Mino e spostato in piazza del Mercato. A quanto pare questo tipo di manifestazione non è più gradita nel salotto buono di Fiesole".

"Avevamo precedentemente ricevuto richiesta di utilizzo di piazza Mino per due delle tre date. Pertanto – risponde il Comune – sono state proposte soluzioni alternative".

La nota del Comune prosegue confermando la disponibilità per organizzare un appuntamento dello svuota cantine in piazza Mino, in data che resta da concordare. "Tali proposte sono state accettate. Nello specifico pertanto – conclude la nota – si vuole chiarire la volontà del Comune di diversificare gli eventi, coinvolgendo e supportando tutte le categorie che partecipano attivamente alle iniziative che devono essere finalizzate anche alla promozione del territorio fiesolano".

D.G.