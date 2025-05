Strage di multe, ora anche la beffa: "Non possono essere annullate"

Le multe elevate ad Antella nella notte del 14 maggio vanno pagate. Anche se era stato detto che non sarebbero state elevate. Sono circa 150 le contravvenzioni firmate dagli agenti della municipale tra via Simone degli Antelli e via Peruzzi: multe per divieto di sosta "in area temporaneamente vietata per pulizia strade" dal valore di 42 euro, 29,4 euro (-30%) se pagate entro 5 giorni. E di giorni ne son già passati 3. I cittadini hanno lasciato la macchina sotto casa, nonostante lo spazzamento notturno, sapendo che le multe erano sospese. Lo avevano saputo dagli amministratori nelle assemblee pubbliche, confermato tramite comunicati stampa e notizia sul canale Whatsapp. "Il Comune sta rivedendo il piano di spazzamento; per questo ha sospeso le multe fino all’entrata in vigore del nuovo". Una volta avviato, avrebbe comunicato la ripresa dei controlli. Ma il piano non è pronto e la comunicazione non è arrivata. Eppure le multe non possono essere annullate: l’amministrazione fa sapere che nonostante gli sforzi e tutte le strade valutate non c’è una soluzione per revocare, archiviare o annullare quelle sanzioni.

La decisione verbalizzata da parte della giunta infatti, comunicata sia internamente che pubblicamente, è stata "disattesa" dalle sanzioni effettuate dalla polizia, che dal punto di vista amministrativo risulterebbero però legittime.

Ai cittadini resta solo la strada del ricorso, ma dall’esito ovviamente incerto e con dei costi. Nel caso, meglio andare subito a ritirare il verbale alla sede della polizia municipale per non dover pagare anche le spese di notifica postale. Oppure pagare subito la multa, per quanto ritenuta ingiusta.