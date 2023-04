Carro merci deragliato a Firenze, Giani: “Solidarietà ai pendolari, il passante sotterraneo dell'alta velocità è sempre più necessario”

Firenze, 20 aprile 2023 - "Massima solidarietà ai tanti pendolari costretti a non viaggiare in treno. Quello che è accaduto dimostra ancora una volta che il passante sotterraneo dell'alta velocità a Firenze è sempre più necessario. Avrebbe garantito due percorsi alternativi permettendo in ogni caso il collegamento nord-sud dei treni ad alta velocità. Bisogna procedere in fretta per porre fine a questa situazione! Intanto ho appena parlato con l'amministratore delegato di Rfi per monitorare lo stato di avanzamento della rimozione del carro, massimo impegno per riprendere al più presto la circolazione". È quanto ha scritto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social riguardo al deragliamento di un carro merci tra le stazioni di Castello e Sesto Fiorentino, sulla linea per Prato. "Siamo preoccupati - hanno poi affermato in una nota il presidente Giani e l'assessore ai trasporti Stefano Baccelli - per i pendolari, per le lunghe attese a cui sono sottoposti, per i ritardi non precisamente quantizzabili ad ora, per i viaggiatori bloccati nei convogli dove non possano scendere". Giani ha ribadito la necessità a Firenze del passante ferroviario dell'Alta velocità confermando la necessità di accelerare in questa direzione. "Avrebbe garantito – ha spiegato il presidente - percorsi alternativi non interrompendo i collegamenti nord-sud dei treni ad alta velocità".

Niccolò Gramigni