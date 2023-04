Treno deragliato. Biffoni: “Ripartiamo il prima possibile coi lavori per l’Alta velocità”

Prato, 20 aprile 2023 - "C'è una premessa da fare: questi sono incidenti che purtroppo succedono. Per fortuna stavolta rispetto ad altre volte è andata di lusso, nel senso che è stato un deragliamento. Proprio a Castello, a pochi metri dove dovrebbe sorgere l'ormai storica stazione dell'Alta velocità di Firenze. Serve, bisogna farla, troviamo il modo di farla rispettando la meraviglia di Firenze e le esigenze della città, allo stesso tempo consapevoli che Santa Maria Novella è in affanno anche per quanto riguarda il trasporto regionale e che questo costringe anche a congestionare con le auto Firenze".

È quanto dichiara il sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni, parlando dell'incidente del treno merci a Firenze che ha causato il blocco della mobilità ferroviaria in mezza Italia e anche lungo la linea Firenze-Viareggio, che interessa direttamente i pendolari pratesi.

"La stazione dell'alta velocità - aggiunge Biffoni - un po' come abbiamo visto nel caso bolognese, può essere non dico la panacea, ma sicuramente un'importante nuova infrastruttura che consente in casi disgraziati come stamani di reggere meglio l'impatto. Speriamo che si possa ripartire quanto prima possibile".