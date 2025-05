Arezzo, 15 maggio 2025 – L’Archivio dei diari torna al Salone Internazionale del libro di Torino con gli autori del progetto DiMMi-Diari Multimediali Migranti, e con Paola Tellaroli, autrice della memoria Tutta la polvere del mondo in faccia presentata dall’editore Terre di mezzo.

Sabato 17 maggio l’Archivio di Pieve Santo Stefano arriverà al Salone assieme ai gruppi DIMMI di Storie Migranti, a bordo dei due Treni dei lettori promossi dalla Regione Toscana per sostenere il diritto alla lettura e l’accesso alla cultura. I due treni charter coinvolgeranno gratuitamente 800 cittadini toscani in partenza dalle stazioni di Livorno e Pisa, e da quelle di Chiusi, Arezzo e Firenze, in un viaggio animato dai laboratori dell’Archivio diaristico per far conoscere le parole dei migranti: frammenti di memoria, di speranza, di vita vissuta. Per salire a bordo https://www.capviaggi.it/landing-page/partecipa-ai-treni-dei-lettori/.

Una volta a Torino, ore 11.30 Ascanio Celestini incontrerà Alessandro Triulzi e le autrici Samanta Amet e Paule Roberta Yao, con il coordinamento della direttrice dell’Archivio Natalia Cangi, per DiMMi di noi, organizzato nello Spazio Toscana del Padiglione Oval.

Infine lunedì 19 maggio alle 17:45 nella sala Olimpica del Padiglione 1, Sara Ragusa, editor Terre di mezzo, presenterà il volume Tutta la polvere del mondo in faccia. Quando guarire è un atto collettivo in dialogo con Paola Tellaroli, autrice della memoria Premio Pieve 2023.

Paola racconta dei suoi 30 anni, quando all’improvviso viene colpita da un ictus ischemico che cambierà il corso della sua vita. Cinque anni dopo scrive un resoconto della malattia pieno di tenacia e speranza, che racconta come per guarire siano necessari un sistema sanitario funzionante, soprattutto una comunità di amici e parenti che, come un branco di delfini, ti spinge avanti.

prenotazioni https://www.salonelibro.it/programma-eventi/tutta_la_polvere_del_mondo_in_faccia/11719