Arezzo, 15 maggio 2025 – Assemblea elettiva di Cna pensionati, si sceglie il nuovo presidente

Sabato 17 maggio appuntamento anche in ricordo di Giuseppe Serafini, da poco scomparso

Non sarà un’assemblea come tutte le altre quella elettiva di CNA pensionati in programma sabato 17 maggio alle 10 nell’auditorium dell’associazione in via Carlo Donat Cattin. Da poco più di un mese, infatti, CNA pensionati ha perso il suo Presidente Giuseppe Serafini, che per tanti anni ne è stato punto di riferimento, e dovrà scegliere la sua nuova guida per il quadriennio 2025-2029. Anche per l’assemblea dei pensionati, così come è avvenuto con quelle territoriali di CNA nelle cinque vallate, la parte elettiva sarà preceduta da un incontro su un tema particolarmente significativo, che in questo caso è legato alla nutrizione e al suo rapporto con la longevità. Protagonista dell’incontro sarà il dottor Pier Luigi Rossi, specialista in scienza dell’alimentazione, igiene e medicina preventiva che presenterà anche il suo ultimo libro “La nuova scienza dell’alimentazione”, ai primi posti delle classifiche di vendita nelle librerie e su Amazon.