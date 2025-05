Arezzo, 15 maggio 2025 – Terranuova Bracciolini al World Accessibility Day con il progetto “Un territorio inclusivo” Concluso l’intervento al Palageo, al via i prossimi cantieri per l’accessibilità degli spazi pubblici

Terranuova Bracciolini, 15 maggio 2025 – Il Comune di Terranuova Bracciolini è presente oggi a Prato, con l’assessora alle politiche sociali Giulia Bigiarini, al workshop “World Accessibility Day – Verso un Manifesto Toscano per l’Accessibilità Universale”, un’occasione importante di confronto e condivisione sulle politiche per l’inclusione e l’accessibilità.

Durante l’evento viene presentata l’esperienza del Comune nell’ambito del progetto “Un territorio inclusivo: raccontare le difficoltà e costruire le soluzioni”, finanziato dalla Regione Toscana con un contributo di € 84.671,00 su un totale di € 106.718,46, di cui circa € 22.500,00 a carico dell’Amministrazione comunale.

Il progetto, già operativo, ha come obiettivo la creazione di ambienti urbani più accessibili e accoglienti, con particolare attenzione alle persone con disabilità. I primi interventi riguardano spazi pubblici ad alta frequentazione, come il Palageo e il parco giochi in Piazza Coralli.

È stato appena concluso l’intervento al Palageo, che ha visto la realizzazione di un nuovo accesso pedonale dal parcheggio limitrofo, con una pendenza adeguata a superare le difficoltà legate all’inclinazione della rampa esistente.

A breve partiranno i lavori presso il parco giochi di Piazza Coralli, dove è prevista la riqualificazione dell’area con una nuova pavimentazione accessibile a carrozzine e deambulatori. Verranno installati anche giochi inclusivi e pannelli ludici interattivi pensati per stimolare le capacità cognitive dei bambini.

Nel corso del biennio 2025-2026, il progetto proseguirà con ulteriori interventi in spazi e strutture fondamentali per la vita comunitaria, come il circolo bocciofilo in Piazza Coralli, il palazzetto dello sport, viale Piave e alcuni uffici pubblici.

“Con il progetto Un Territorio Inclusivo facciamo un passo importante verso una città più accessibile per tutti e tutte – ha dichiarato l’assessora alle politiche sociali Giulia Bigiarini –. Gli interventi previsti riguardano ambiti fondamentali come lo sport, la scuola, gli uffici pubblici e le aree verdi, con l’obiettivo di migliorare l'accessibilità e permettere a tutti i cittadini di fruire pienamente degli spazi pubblici. Un ringraziamento particolare va alla Regione Toscana per il sostegno finanziario che ha reso possibile questo progetto”.