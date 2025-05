Tamponamento fatale, muore l’ex assessore Fabbri. L’ipotesi: ‘Era ferma con l’auto in panne’

Siena, 15 maggio 2025 – Scena da brividi. La Toyota trasformata in scatoletta di lamiere, nella parte posteriore. E un furgone rosso ’Brt’ trasfigurato nella parte anteriore. Completamente schiacciato. La donna a bordo dell’utilitaria non ce l’ha fatta. Nessuna conseguenza grave per il conducente del furgone che, secondo la prima ricostruzione, l’avrebbe tamponata. Questa l’immagine che hanno visto i primi soccorritori quando, ieri alle 10 è avvenuto l’incidente sulla Tangenziale Ovest, già in grande sofferenza a causa del cantiere aperto per i lavori alla frana su una carreggiata. Una tragedia avvenuta in direzione Grosseto, prima del restringimento necessario appunto per consentire agli operai di intervenire in sicurezza sull’importante ’ferita’ aperta sull’asfalto.

Maria Teresa Fabbri

A perdere la vita è stata Maria Teresa Fabbri, alla guida della sua Toyota rosso fuoco con cui tanti la vedevano poi rientrare nel Casato, dove abitava. Un nome conosciutissimo in città, perché oltre ad essere senese doc, ha ricoperto ruoli importanti a partire da quello di assessore per un decennio. Era stata insegnante di latino e greco al Liceo Piccolomini, docente dunque di generazioni di senesi. Aveva compiuto 78 anni il 18 marzo scorso. Alla guida del furgone che procedeva in direzione Grosseto, S.B., anche lui molto conosciuto in città.

Cosa è accaduto in quegli istanti sarà ricostruito dalla polizia stradale che è arrivata subito sul posto prendendo in mano la situazione. Dopo l’impatto si è formata una fila chilometrica. Il traffico è rimasto bloccato. C’erano anche pullman. Decine di persone, anche giovanissimi, sono scese avvicinandosi al luogo dell’incidente venendo tenute lontane dalla MUnicipale mentre intanto operavano i soccorsi. Inutili, vista la violenza dell’impatto. Per l’ex assessore Fabbri non c’era più nulla da fare. Sul posto l’automedica di Siena e le ambulanze della Misericordia del capoluogo e anche di Rapolano. Disperato il conducente del furgone. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi, poi sequestrati dalla Stradale in contatto con la procura che segue l’inchiesta.

La dinamica della tragedia dovrà essere ricostruita dettagliatamente dalla Stradale che, oltre alle misurazioni, ascolterà anche il conducente del furgone che rischia di essere indagato per omicidio stradale. Fra le ipotesi quella che Fabbri avesse in realtà accostato per un problema all’auto, come se fosse in panne. In tal caso ha certo chiesto aiuto. Poi è stata tamponata, violentemente. Un impatto fatale.

La procura ha deciso di effettuare l’autopsia. La salma si trova all’obitorio delle Scotte a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa degli accertamenti medico legali. L’incarico probabilmente verrà dato lunedì e a seguire, come di prassi, si svolgerà l’autopsia. Solo dopo sarà restituita alla famiglia per l’ultimo addio che avverrà nella Selva. Non è da escludere che sia disposta anche una perizia sulla dinamica.