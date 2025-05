Arezzo, 11 maggio 2025 – I.C. Cesalpino: la solidarietà cammina con i piedi dei bambini.

Nel 2005 Benedetta è andata via lasciando un vuoto doloroso ed incolmabile.

Il progetto nato in suo ricordo nel 2008 è di contro cresciuto accogliendo nuovi sostenitori e tantissimi amici.

Anche i bambini della scuola primaria Pio Borri hanno sentito forte il desiderio di far parte di questo grande progetto.

Il Saint Joseph Kindergarten inaugurato il 17 ottobre 2009 con sole 3 aule, è diventato una delle scuole piu’ accreditate di Hosanna con aule che ospitano ogni anno oltre 500 bambini.

Un piccolo grande miracolo!

Sabato 10 maggio dalle ore 16.00 bambini e genitori della scuola primaria Pio Borri, accompagnati dalle loro insegnanti e con la supervisione di Antonio Martini dell’associazione A Piedi Libero, hanno organizzato una camminata di solidarietà per raccogliere fondi da destinare al progetto promosso da Gianna e Walter.

Il Parco di Villa Severi si è colorato di tanti palloncini e dei sorrisi dei bambini che hanno affrontato la passeggiata con gioia e allegria.

La partecipazione ed il sostegno anche dei bambini della scuola Pio Borri e dei loro genitori, sono determinanti per mantenere vivo il senso di comunità e solidarietà nei confronti di chi possiede meno di noi, se non nulla.

L’assenza di Benedetta si è trasformata in una meravigliosa presenza concreta, in una serie di azioni e interventi destinati a produrre crescita, benessere e speranza nella scuola di Hosanna e non solo.

Trivellazioni per creare pozzi che hanno portato acqua pulita per usi domestici.

Costruzione delle sale pre e post parto dell’Health Center diventato uno dei punti nascita di eccellenza del Vicariato.

“Solidarietà significa aiutarsi e sostenersi a vicenda. Nasce dalla consapevolezza di appartenere ad una comunità. Empatia e identificazione con le difficoltà e le necessità degli altri, così come la volontà di fornire aiuto e supporto. L’iniziativa promossa oggi dalle insegnanti e dai genitori dei bambini della scuola Pio Borri ribadisce l’importanza all’educazione, alla condivisione, alla partecipazione a cause sociali” commenta la Dirigente scolastica Sandra Guidelli.

“Un grazio sincero a Gianna e Walter per farci partecipi del loro meraviglioso progetto. Un grazie alle insegnanti della scuola primaria Pio Borri per l’impegno e la determinazione dell’organizzare questo evento incredibile. Un grazie ad Antonio Martini dell’associazione A Piedi Libero per aver organizzato una splendida camminata in una giornata di sole che ci ha ricordato che essere solidali migliora la vita ed un grazie a tutti i genitori ed i bambini” conclude la prof.ssa Sandra Guidelli.