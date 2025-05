Dal cinghiale ai tortelli. Idee per gite fuoriporta

La storia e le tradizioni popolari protagoniste in una domenica ricca di eventi. A Rignano sull’Arno sul palcoscenico la 34ª edizione dell’Antica Fiera del Bestiame del Valdarno. La fiera vuole valorizzare le produzioni tipiche del territorio. Oggi presso gli impianti sportivi in via Roma, tanti stand con prodotti tipici a km zero, spazi informativi, piante e fiori, laboratori didattici per i più piccoli, degustazione di vino e tante altre iniziative e laboratori.

A San Donnino (Campi Bisenzio) si terrà oggi la storica ‘Disfida di San Donnino’, un evento di stampo folkloristico con attività per grandi e piccini. Ci saranno sfilate di Sbandieratori, Madonne e Musici, cortei e sfilate storiche, giochi, ma anche mercatini e punti di ristoro. Una giornata con un programma ricco e spettacolare promossa da Fratellanza Popolare di San Donnino, Comune di Campi Bisenzio e Parrocchia di Sant’Andrea.

San Casciano Val di Pesa in festa. Torna la Fiera di Primavera, giunta alla sua 4ª edizione, organizzata dalla Contrada del Gallo, una delle 5 contrade del Carnevale Medievale. Tutta la zona artigianale di Via Cigliano (Bardella) sarà animata da numerose attrattive tra cui esposizione di auto e moto sia d’epoca che contemporanee, ma anche installazioni e vendita di prodotti florovivaistici, stand con oggetti di artigianato e attività per bambini come la fattoria didattica. Saranno presenti inoltre stand gastronomici per tutta la durata dell’evento.

A Firenze c’è oggi ‘Piazza Indipendenza Antiquaria’ mostra mercato di grande rilievo. Torna a Rignano sull’Arno la ‘Sagra del Cinghiale’, giunta alla 29ª edizione presso gli impianti sportivi. In programma oggi e da mercoledì 21 a domenica 25 maggio. Nel corso dell’evento, organizzato dal Gs Cacciatori cinghiale e dai Circoli Arci di Osteria e Cellai, si potranno gustare specialità come cinghiale in umido, prosciutto, tortelli e tagliatelle al sugo di cinghiale, rosticciana e altri piatti tipici della cucina toscana. Il tutto sarà accompagnato dai vini delle colline della zona. Apertura stand oggi a pranzo e cena. Prenotazioni al 339.1194831.

A Pelago ecco ‘La Raviolata’, sagra dedicata al raviolo toscano, che si terrà alla Casa del Popolo. Tanti volontari serviranno buoni prodotti della tavola con i caratteristici piatti tipici della tradizione contadina.

Francesco Querusti