Tramvia, continua la marcia a sud. Un anno di lavori in lungarno Colombo. Da domani sera scattano i cantieri

I motori si erano già accesi da più di dieci giorni con il via alle opere preliminari. L’obiettivo: apparecchiare la strada per il cantierone che, da domani sera, si impadronirà di lungarno Colombo, teatro per 430 metri e 51 settimane nel tratto Campofiore-Verrazzano dei lavori per il tram che punterà a Bagno a Ripoli. Qui Sirio, a regime, transiterà a centro carreggiata arrivando da Lungarno del Tempio e puntando verso sud. La prima fase del cantieri, al centro della carreggiata durerà due settimane. In questo periodo sarà realizzata la viabilità alternativa necessaria per le fasi successive di cantiere. Le auto, fino a fine mese transiteranno su due corsie per ogni senso di marcia ai due lati del cantiere.

Durante tutte le fasi dei lavori saranno sempre a disposizione due corsie per senso di marcia che trasleranno a seconda dell’avanzamento delle lavorazioni. Sempre garantiti anche i percorsi pedonali e ciclabili. Nessuna modifica per le linee del Tpl urbane ed extraurbane.

I lavori propedeutici sono già iniziati con la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica provvisoria lato edifici e la demolizione di alcuni spartitraffico e termineranno domani. Passando il testimone al cantiere vero e proprio.

Nella seconda fase i lavori si sposteranno sul lato dell’Arno, stavolta per 12 settimane. Gli operai provvederanno alla realizzazione del nuovo acquedotto e della nuova fognatura, alla riqualificazione degli altri sottoservizi e delle sistemazioni stradali, compreso il nuovo impianto di illuminazione pubblica. Il cantiere occuperà la semi carreggiata lato fiume; per la viabilità saranno disponibili due corsie per senso di marcia lato edifici.

Nella fase 3, stavolta lunga circa 9 settimane è previsto il ribaltamento del cantiere sulla semicarreggiata lato edifici. Anche in questo caso saranno effettuati gli interventi sui sottoservizi, tra cui la realizzazione della nuova fognatura, e i lavori per le sistemazioni stradali e per il nuovo impianto di illuminazione pubblica. Le quattro corsie per la viabilità (due per senso di marcia) si sposteranno lato fiume. Il rush finale per lungarno Colombo sarà quello con gestazione maggiore: 6 mesi con i lavori che torneranno al centro del lungarno per la costruzione della sede tramviaria vera e propria. Sarà anche realizzata la fermata ’Verrazzano’, poco prima del ponte. Toccherà poi alla posa della pavimentazione e le lavorazioni sugli impianti tecnologici. E qui, per la viabilità, sarà la prova del fuoco: assetto definitivo come quando Sirio transiterà sul lungarno.