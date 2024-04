Da piazza dell’Unità al Parterre, la tramvia in viale Lavagnini è realtà: primo giro sui binari

Firenze, 19 aprile 2024 – Ecco la tramvia sui nuovi binari della linea T2 in viale Spartaco Lavagnini. Prova di sistema questo pomeriggio, 19 aprile, dal capolinea in piazza dell’Unità fino alla fermata in piazza Libertà. “Un grande passo avanti per il sistema tramviario fiorentino e per l’efficienza del trasporto pubblico locale”, ha detto il sindaco Dario Nardella prima di salire a bordo. “Ieri notte non sono riuscito a trattenermi e di ritorno da Roma alla stazione mi sono fiondato sul tram, mi avevano detto che avrebbero fatto una primissima prova ufficiosa - ha aggiunto -. Non ho resistito perché l'emozione è troppo grande, sono salito ed è andato tutto bene”.

"Per la seconda prova, quella che riguarderà l’intero tracciato della Vacs inclusa quindi piazza San Marco dovremo aspettare maggio: verrà effettuata in un giorno ancora stabilire tra il 15 e il 30. Quanto alla fine dei lavori prevediamo di arrivarci entro fine giugno, per poi passare alla fase dei collaudi e all’entrata in servizio che sarà appunto prima della fine dell’estate”, aveva anticipato la scorsa settimana l’assessore Stefano Giorgetti. L’obiettivo più o meno dichiarato sarebbe metterla in esercizio in tempo per l’inizio delle scuole.

"Sono fiducioso sul fatto che a maggio arriveremo a piazza San Marco. Vedremo il tram circolare in questi giorni lungo viale Lavagnini e sarà anche un grande segno di concretezza e di successo”, ha aggiunto Nardella. Viaggiando a bordo della nuova linea tramviaria “le sensazioni sono due. Innanzitutto quella di vedere i viali trasformati e quindi una città che cambia, non è un museo in naftalina, ma una città che si trasforma al pari di tutte le grandi città europee. Una città che accetta la sfida, mi ritorna in mente la trasformazione di via dello Statuto e di molte altre parti della città. Avvicinarsi all'arco di Piazza della Libertà, un monumento importante, che ci lega alla storia della Firenze capitale e granducale, è anche questa una bellissima sensazione, una città che si trasforma all'insegna della modernità, della tecnologia e dell'ambiente. Non dimentichiamoci che i 41 milioni di passeggeri, perché abbiamo toccato il record, significa anche riduzione dell'inquinamento”.

Sui problemi di traffico "non va bene quando c'è un traffico così elevato. Bisogna ricorrere ai ripari, abbiamo intensificato le pattuglie e da quando ci sono a tutti gli incroci e le intersezioni le cose vanno meglio. L'assessore Giorgetti aveva informato dei disagi legati a questa fase ultima dei lavori. Abbiamo avuto gli stessi disagi anche quando abbiamo fatto la linea per Careggi e per la linea per l'aeroporto ma se ora chiediamo ai fiorentini se vogliono tornare indietro e cancellare le tramvie sono sicuro che la stragrande maggioranza di loro dirà di no”.