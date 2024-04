Piazza Libertà nel caos. Mezz’ora per uscirne fuori. Il Comune: durerà poco: "Passate da viale Milton"

Stringere i denti fino al 27 aprile, poi il groviglio quotidiano di motori in piazza della Libertà dovrebbe iniziare a diluirsi. Palazzo Vecchio non nasconde che per il fulcro della viabilità fiorentina sono (e saranno ancora) giornate estremamente critiche – ’colpa’ della fase finale dei cantieri della tramvia nella zona – e in effetti nelle ore di punta rilevare le gambe, pardon gli pneumatici, dall’area di piazza della Libertà (specialmente per chi è diretto verso la Fortezza da Basso, e quindi poi Novoli e l’Isolotto e per chi arriva dal Ponte Rosso) può costare in termini di tempo anche una trentina di minuti.

Da venerdì sera è infatti cambiato di nuovo l’assetto della cantierizzazione dell’area per consentire agli operai di portare a termine l’ultimo rush di lavori della Vacs, la variante al centro storico, almeno per quanto concerne la zona dei viali. L’area interessata dai lavori ora si è allargata tra il giardino del Parterre e gli edifici dell’ex Fondiaria e questo ha avuto come effetto la ’traslazione’ della viabilità: le due corsie in adiacenza al cantiere sono destinate ai veicoli diretti in viale Matteotti. Per i mezzi diretti in viale Lavagnini ci sono due corsie a fianco degli edifici ex Fondiaria nell’area finora in parte utilizzata come parcheggio e in parte occupata dai cantieri. "E’ proprio questo cambiamento che sta causando alcuni rallentamenti – ammette l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti – Gli automobilisti si stanno comunque abituando ma nei primi giorni chiaramente i tempi per capire dove dirigersi hanno creato delle difficoltà". Giorgetti suggerisce qualche percorso alternativo per alleggerire la pressione sulla piazza: "Oggi (ieri ndr) ho notato che ad esempio il viale Milton era piuttosto scarico. Gli automobilisti diretti verso la Fortezza possono anche utilizzare questa direttrice arrivando dalla zona di via Masaccio". Inoltre, aggiunge Giorgetti, "raccomandiamo di seguire bene la cartellonistica che abbiamo potenziato per dare ogni indicazioni ai fiorentini, E comunque tra una decina di fiorni i lavori saranno terminati". Oggi, tra le 9 e mezzagiorno è prevista la prosecuzione del getto del cemento architettonico sulla sede in corrispondenza della futura fermata Parterre.