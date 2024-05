Tramvia: il 26 maggio il primo viaggio tecnico sulla variante fino a San Marco

Firenze, 8 maggio 2024 – E’ fissata per il prossimo 26 maggio una nuova importante data per il sistema tranviario fiorentino. Quel giorno ci sarà il primo viaggio tecnico del tram sulla variante al centro storico, fino a piazza San Marco.

Nell'occasione, sarà anche intitolata una fermata al politico e intellettuale Giuseppe Matulli, come annunciato dal sindaco Dario Nardella: si tratta della prima fermata di viale Lavagnini. Matulli si può considerare il 'padre' della prima linea del sistema tramviario della nostra città.

Nardella ha annunciato l’intitolazione durante un convegno dedicato proprio al politico e intellettuale, già vicesindaco della città, consigliere regionale, deputato, sottosegretario e, nell'ultima fase della sua vita, presidente dell'Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea.

Ma le polemiche non mancano mai. E’ in particolare Fdi col suo capogruppo uscente a Palazzo Vecchio, Alessandro Draghi: “Eravamo quasi in pensiero - dice -. A quando, ci domandavamo, un bel taglio del nastro elettorale del sindaco Nardella con giunta al seguito? Ma ecco qua: durante la prima corsa tecnica della linea Vacs della tramvia fino a piazza San Marco sarà anche intitolata la prima fermata di viale Lavagnini a Matulli. Un'operazione perfetta: a pochi giorni dal voto, il 26 di maggio, non solo si dimostra di esser finalmente riusciti a far correre il tram anche in via Cavour e piazza San Marco (con pali annessi), ma si dà anche un contentino agli elettori ex democristiani tentati da Italia Viva, evocando un politico di lungo corso che proviene proprio dalla Dc”.