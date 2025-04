Tramvia, lavori per l’acquedotto in viale Matteotti e viale Gramsci: i provvedimenti

Firenze, 1 aprile 2025 - Doppio intervento per lavori dell’acquedotto nell’ambito della realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Si tratta della realizzazione di nuove camerette dell’acquedotto necessarie per collegare la vecchia e la nuova tubazione in viale Matteotti altezza piazzale Donatello e in viale Gramsci altezza piazza Beccaria (in entrambi i casi sulla direttrice lato centro). Le lavorazioni sono organizzate in modo analogo: nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 aprile la predisposizione del cantiere con restringimenti sulle due direttrici e poi a seguire l’avvio dell’intervento con provvedimenti puntuali. In viale Matteotti il cantiere sarà allestito all’incrocio con piazzale Donatello (lato centro).

Nella fase di predisposizione le operazioni per lo spostamento dello spartitraffico centrale saranno istituiti restringimenti di carreggiata su entrambe le direttrici del viale (dal numero civico 3 a piazzale Donatello) e in piazzale Donatello (da via degli Artisti verso piazza della Libertà). A seguire per l’esecuzione dei lavori il restringimento di carreggiata sarà puntuale all’altezza del cantiere con due corsie garantite su entrambe le direttrici e divieti di sosta sul tratto del controviale lato centro.

In viale Gramsci i lavori interesseranno il tratto in prossimità di piazza Beccaria. Per le opere propedeutiche scatteranno restringimenti di carreggiata tra la piazza e via Leopardi su entrambe le direttrici per lo spostamento dello spartitraffico centrale e nel primo tratto di piazza Beccaria. Durante i lavori veri e propri il restringimento di carreggiata interesserà il tratto in corrispondenza del cantiere: resteranno disponibili due corsie per entrambi i sensi di marcia.

Infine, nell’ambito dei lavori di realizzazione del parcheggio scambiatore in viale Europa P1 da domani, 2 aprile, sarà istituito un restringimento di carreggiata sulla rampa di accesso da viale Europa al viadotto Marco Polo sulla direttrice ingresso città.