Tramvia Firenze, in viale Matteotti partito il maxi cantiere lungo 600 metri Gli interventi si concluderanno a giugno 2026. E’ questo un altro passo importante per la futura linea 3.2.1 della tramvia, quella del tratto che da piazza della Libertà porterà fino a Bagno a Ripoli. L’area dei lavori è tra via Fra’ Bartolommeo e piazzale Donatello