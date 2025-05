Tramvia, al via il cantiere su lungarno Colombo

Firenze, 17 maggio 2025 - Procedono i lavori per realizzare la linea tranviaria per Bagno a Ripoli. La prossima settimana è in programma l’avvio della cantierizzazione su lungarno Colombo.

Lungarno Colombo (D3): cantiere di 430 metri durata 51 settimane Il cantiere si sviluppa su 430 metri da via Campofiore a Ponte da Verrazzano. In continuità con lungarno del Tempio, la sede tranviaria sarà realizzata a centro carreggiata e in questo tratto è presente una fermata subito prima del Ponte da Verrazzano.

Previsto il rinnovo di tutti i sottoservizi, tra cui le reti idrica e fognaria, la riqualificazione di strade e marciapiedi anche con una nuova illuminazione. Durante tutte le fasi dei lavori saranno sempre a disposizione due corsie per senso di marcia che trasleranno a seconda dell’avanzamento delle lavorazioni. Sempre garantiti anche i percorsi pedonali e ciclabili. Nessuna modifica per le linee del tpl urbane ed extraurbane. I lavori propedeutici sono già iniziati con la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica provvisoria lato edifici e la demolizione di alcuni spartitraffico e termineranno lunedì.

A seguire inizieranno gli interventi relativi alla cantierizzazione vera a propria. Fase 1: cantiere centro carreggiata, durata 2 settimane Si tratta della predisposizione della viabilità alternativa necessaria per le fasi successive dei cantieri; i veicoli transiteranno su due corsie per ogni senso di marcia ai due lati del cantiere. Fase 2: cantiere lato Arno, durata 12 settimane I lavori prevedono la realizzazione del nuovo acquedotto e della nuova fognatura, la riqualificazione degli altri sottoservizi e le sistemazioni stradali, compreso il nuovo impianto di illuminazione pubblica. Il cantiere occuperà la semicarreggiata lato fiume; per la viabilità saranno disponibili due corsie per senso di marcia lato edifici. Fase 3: cantiere lato edifici, durata 9 settimane In questa fase è previsto il ribaltamento del cantiere sulla semicarreggiata lato edifici. Anche in questo caso saranno effettuati gli interventi sui sottoservizi, tra cui la realizzazione della nuova fognatura, e i lavori per le sistemazioni stradali e per il nuovo impianto di illuminazione pubblica. Le quattro corsie per la viabilità (due per senso di marcia) si sposteranno lato fiume.

Fasi 4-5: cantiere a centro carreggiata, durata 26 settimane I lavori tornano a centro carreggiata per la costruzione della sede tranviaria e della fermata “Verrazzano”, nel tratto prospiciente al ponte omonimo; successivamente saranno effettuate la posa della pavimentazione, le lavorazioni relative agli impianti tecnologici e le opere relative al verde. In queste fasi la viabilità è quella prevista con la linea in esercizio, quindi due corsie per senso di marcia ai due lati della sede tranviaria.

Parcheggio notturno per i residenti lungo i cantieri - Si ricorda che i residenti nelle aree dei cantieri possono utilizzare i posti gratis in orario notturno nei parcheggi di Firenze Parcheggi Parterre, Alberti e Beccaria previa presentazione della richiesta sul portale della SAS. Si tratta complessivamente di 400 posti (200 al Parterre e 100 negli altri due) a disposizione dalle 19 alle 8. Possono presentare richiesta i residenti nell’area compresa nel seguente perimetro: viale Lavagnini, via Duca d’Aosta, via Zara, via Micheli, via Gino Capponi, via Giusti, via Alfieri, piazza D’Azeglio, via Niccolini, via della Mattonaia, via dell’Agnolo, via delle Conce, via Ghibellina, via delle Casine, lungarno della Zecca Vecchia, lungarno del Tempio, lungarno Colombo, via di Bellariva, via Lanza, via Casati, via Aretina, via di San Salvi, via Chiarugi, via di Credi, via Mannelli, via Villari, via Scipione Ammirato, via Piagentina, via Fra’ Giovanni Angelico, via Cimabue, via Giordano Bruno, piazza Oberdan, via Bovio, viale Mazzini, via Guerrazzi, via Varchi, via dei Della Robbia, via degli Artisti, via Ficino, piazza Savonarola, via Giacomini, viale Don Minzoni, via Spaventa, via Madonna della Tosse.