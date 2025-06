Toscana e Romagna più vicine, inaugurato il bypass di Lutirano

Marradi (Firenze), 20 giugno 2025 – Una infrastruttura cruciale per i collegamenti tra Toscana ed Emilia-Romagna in un territorio fragile e di confine. Si sono conclusi i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto stradale sulla SP29 di Lutirano. Predisposti dalla Città Metropolitana di Firenze, per un investimento complessivo di oltre un milione di euro, si erano resi necessari dopo il crollo della strada avvenuto nel maggio del 2023. La nuova viabilità è stata inaugurata dai presidenti di Toscana ed Emilia-Romagna, Eugenio Giani e Michele De Pascale, con la consigliera della Città Metropolitana di Firenze Sara Di Maio, oltre al sindaco di Marradi, Tommaso Triberti, e al sindaco del Comune di Tredozio (Forlì Cesena), Giovanni Ravagli.

“È una grande soddisfazione poter vedere i lavori che siamo riusciti a fare in questa terra che io chiamo Romagna-Toscana, dopo i cinque stati di emergenza firmati fra maggio 2023 e marzo 2025, mettendo le risorse da parte della Regione e avendo un punto di riferimento nella Città Metropolitana – ha detto il presidente Giani – Questa strada che costituisce un collegamento cruciale tra due regioni ha ritrovato un nuovo percorso, sapientemente costruito nell'arco di poco tempo. Ciò dà il senso dell'attenzione alla qualità della vita dei cittadini, dell'interesse per una terra nobile che io spero possa vivere un contrasto allo spopolamento, un rilancio, una prospettiva di attrattività anche culturale e turistica. Grazie all'impegno della Città Metropolitana, al sindaco di Marradi Tommaso Triberti e alle imprese realizzatrici. E un ringraziamento speciale a Michele De Pascale – ha concluso Giani – che con la sua presenza testimonia come veramente Toscana ed Emilia- Romagna siano regioni sorelle, collegate da questi territori meravigliosi della Toscana diffusa, ricchi di storia, che vanno valorizzati e difesi con energia".