Margherita Misuri vince la Borsa di studio di Inner Wheel

Firenze, 20 giugno 2025 — Il talento femminile torna protagonista grazie alle socie dei Club Inner Wheel del capoluogo toscano. Mercoledì scorso la Sala dei Giochi di Villa Favard ha ospitato la cerimonia di consegna della Borsa di studio “International Inner Wheel”, promossa congiuntamente dai club Firenze, Firenze Medicea e Firenze Iris. Quest’anno il premio è stato attribuito alla diciannovenne Margherita Misuri, flautista aretina e studentessa di Romolo Balzani al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, selezionata “per l’eccellenza del percorso accademico e la brillante attività concertistica”. La cerimonia ha visto consistito anche in un bellissimo concerto: Margherita Misuri, affiancata al pianoforte da Simonetta Guido, ha eseguito l’Andante et Scherzo di Louis Ganne e la celebre sonata La Flûte de Pan op. 15 di Jules Mouquet, pezzi che valorizzano le doti virtuosistiche e il timbro vellutato del flauto. Per le Inner Wheel — la più grande associazione femminile di service al mondo — la borsa di studio rappresenta “un investimento concreto sulle energie creative della nuova generazione”, come ha spiegato Luciana Santi Bargellini, presidente dell’Inner Wheel Club Firenze Iris, sottolineando la volontà di “dare voce, spazio e opportunità alle giovani musiciste, in coerenza con i valori di amicizia e service che animano l’organizzazione sin dal 1924”.