Maltempo, colpita anche l’Alta Toscana. Smottamenti e strade chiuse, niente scuola a Marradi

Firenze, 18 settembre 2024 – L’ondata di maltempo si abbatte in particolare sull’Emilia Romagna, ma lambisce anche la Toscana. “Alcuni interventi in corso nell’Alto Mugello tra Marradi e Firenzuola per smottamenti localizzati a causa delle intense precipitazioni – spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani - Alcune strade, tra cui la SP20 e la SP29 sono state chiuse al traffico dei mezzi, con il sistema di emergenza urgenza siamo pienamente operativi per l’eventuale assistenza sanitaria alle persone nelle frazioni sul territorio. Abbiamo anche inviato squadre del sistema di Protezione Civile della Toscana in soccorso ai vicini dell’Emilia Romagna duramente colpiti con volontari, mezzi e soccorso acquatico. Manteniamo alta l’attenzione ed evitiamo gli spostamenti in queste zone, nelle prossime 3 ore ancora precipitazioni diffuse sulle aree”.

Sono tre le squadre dei vigili del fuoco del comando di Firenze che stanno intervenendo con tre squadre dai distaccamenti di Marradi, Barberino di Mugello e di Borgo San Lorenzo, per una serie di interventi, prevalentemente per smottamenti nella zona al confine l'Emilia-Romagna.

Inoltre è "in atto una grossa frana nel Comune di Modigliana", dicono i pompieri. Nel Comune, in provincia di Forlì-Cesena, vicino al confine toscano, nelle immagini del Tg3 dell'Emilia-Romagna si vede una montagna d'acqua scendere dall'Appennino. "Il fiume è esploso, peggio che nel 2023", è il grido d'allarme del sindaco Jader Dardi. "La situazione è più grave rispetto al 2023- racconta al Tg Rai dell'Emilia-Romagna- Abbiamo evacuato alcune persone, stiamo verificando ora. Siamo in contatto con la Prefettura. Il fiume è esploso in questi minuti".

A Marradi scuole chiuse

L'amministrazione comunale di Marradi, in via precauzionale e a causa dell'allerta arancione prevista per giovedì 19, comunica che le scuole di ogni ordine e grado del territorio rimarranno chiuse nella giornata di giovedì 19 settembre.

La situazione a Marradi

Chiusa la strada comunale di Fondovalle nella frazione di Lutirano. “Visto il perdurare delle condizioni meteo si invita a non utilizzare i mezzi se non strettamente necessario, e in ogni caso di prestare la massima attenzione”, dicono dal Comune di Marradi.

"Come comunicato dal Comune di Casola Valsenio – si legge sulla pagina Fb del Comune di Marradi – viene momentaneamente chiusa la strada SP 306 all'altezza del centro abitato di Casola Valsenio”. La Provincia di Ravenna ha chiuso la Sp 302 Brisighellese per tutto il tratto da San Cassiano fino al confine regionale con la Toscana.

I dati della pioggia

“A Piancaldoli, Firenzuola, sono caduti 170 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore". È quanto riporta il presidente della Regione, Eugenio Giani, in una comunicazione sui social relativa all'allerta meteo di queste ore. Il dato si riferisce al comune della dorsale della Romagna toscana. Nelle ultime tre ore le precipitazioni più intense in Toscana si sono registrate a Firenzuola, Abetone e Vernio.