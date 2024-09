Allerta meteo arancione in Toscana: possibili piogge molto forti e disagi, le zone interessate

Firenze, 18 settembre 2024 – Scatta un’allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Toscana. Accade ai confini orientali, nelle zone che guardano all’Emilia Romagna. Questo perché proprio in Emilia Romagna è prevista una perturbazione molto forte tra la notte di mercoledì e la giornata di giovedì. Una parte di questa perturbazione arriverà in Toscana.

L’allerta arancione parte alle 18 di mercoledì 18 settembre e termina alle 18 di giovedì 19 settembre. E’ interessato il lembo all’estremo nord della provincia di Arezzo oltre a una parte importante della provincia di Firenze con Mugello e Valdisieve. Coinvolta anche parte della provincia di Pistoia e Prato con Montale, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio, Vernio e Cantagallo.

Tutti i comuni interessati dall’allerta arancione

Provincia di Arezzo: Anghiari; Badia Tedalda; Caprese Michelangelo; Monterchi; Pieve Santo Stefano; Sansepolcro; Sestino; Bibbiena; Capolona; Castel Focognano: Castel San Niccolo; Chitignano; Chiusi della Verna; Montemignaio; Ortignano Raggiolo; Poppi; Pratovecchio Stia; Subbiano; Talla.

Provincia di Firenze: Barberino di Mugello; Borgo San Lorenzo; Dicomano; Londa; Pelago; Pontassieve; Rufina; San Godenzo; Scarperia e San Piero; Vaglia; Vicchio; Firenzuola; Marradi ; Palazzuolo sul Senio.

Provincia di Prato: Cantagallo; Vernio.

Provincia di Pistoia: Montale; Pistoia; Sambuca Pistoiese; San Marcello Piteglio.

L’allerta gialla

Nelle fasce vicine all’allerta arancione scatterà invece, sempre per rischio idrogeologico, sempre con lo stesso orario, un’allerta gialla. In particolare, saranno in allerta gialla i comuni capoluogo di Prato, Arezzo e Firenze.