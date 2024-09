Vento, freddo e pioggia: la Toscana saluta l’estate. Le previsioni per i prossimi giorni

Firenze, 17 settembre 2024 – Dai costumi alle giacche. Come previsto dagli esperti, da qualche giorno in Toscana si sta registrando un netto calo delle temperature. Il freddo è arrivato e i 30 gradi (e oltre) di poche settimane fa sembrano ormai un ricordo. Le massime non stanno andando sopra i 23 gradi mentre le minime si attestano intorno ai 15-20 gradi. Situazione che non tenderà a migliorare, ma anzi. Domani, mercoledì 18 settembre, le temperature sono previste addirittura al ribasso con le minime che si attesteranno attorno ai 14 gradi nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto alle massime che si aggireranno intorno ai 18-20 gradi in tutta la regione. In base alle previsioni meteo del consorzio Lamma, la situazione tenderà a migliorare nel weekend. Per venerdì 20 settembre infatti le massime dovrebbero leggermente rialzarsi, fino a 27 gradi. Così anche sabato 21 settembre.

Sembra dunque arrivato definitivamente l’autunno. Gli esperti prevedono anche possibile maltempo: tra il pomeriggio di martedì 17 settembre e la prima parte di mercoledì 18 previste precipitazioni più frequenti e abbondanti lungo la dorsale appenninica (sui crinali e versanti emiliano-romagnoli) e raffiche di grecale. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido per tutta la giornata di mercoledì per le zone appenniniche nord-orientali. Dal pomeriggio di martedì fino al pomeriggio di mercoledì venti di grecale con forti raffiche fino a 60-80 km/h in montagna, 50-70 km/h in collina e sull'Arcipelago e 40-60 km/h sulle pianure settentrionali sottovento all'Appennino e sulla costa centrale.

Allerta meteo per vento forte in Toscana (foto repertorio Ansa)

Allerta meteo, l’elenco dei Comuni

Questi i comuni che rientrano nell’area dell’allerta per rischio idrogeologico di mercoledì:

Agliana (PT)

Anghiari (AR)

Badia Tedalda (AR)

Barberino di Mugello (FI)

Bibbiena (AR)

Borgo San Lorenzo (FI)

Calenzano (FI)

Campi Bisenzio (FI)

Cantagallo (PO)

Capolona (AR)

Caprese Michelangelo (AR)

Carmignano (PO)

Castel Focognano (AR)

Castel San Niccolo' (AR)

Chitignano (AR)

Chiusi della Verna (AR)

Dicomano (FI)

Firenzuola (FI)

Londa (FI)

Marradi (FI)

Montale (PT)

Montemignaio (AR)

Montemurlo (PO)

Monterchi (AR)

Ortignano Raggiolo (AR)

Palazzuolo sul Senio (FI)

Pelago (FI)

Pieve Santo Stefano (AR)

Pistoia (PT)

Poggio a Caiano (PO)

Pontassieve (FI)

Poppi (AR)

Prato (PO)

Pratovecchio Stia (AR)

Quarrata (PT)

Rufina (FI)

Sambuca Pistoiese (PT)

San Godenzo (FI)

San Marcello Piteglio (PT)

Sansepolcro (AR)

Scarperia e San Piero (FI)

Serravalle Pistoiese (PT)

Sestino (AR)

Sesto Fiorentino (FI)

Signa (FI)

Subbiano (AR)

Talla (AR)

Vaglia (FI)

Vaiano (PO)

Vernio (PO)

Vicchio (FI)