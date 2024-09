Allerta meteo Toscana, pioggia e vento in arrivo: ecco dove

Firenze, 17 settembre 2024 – Meteo in peggioramento in Toscana tra il pomeriggio di martedì 17 settembre e la prima parte di mercoledì 18, con precipitazioni più frequenti ed abbondanti lungo la dorsale appenninica (sui crinali e versanti emiliano-romagnoli) e raffiche di grecale. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido per tutta la giornata di mercoledì per le zone appenniniche nord-orientali.

Mercoledì peggioramento più consistente con piogge diffuse, più frequenti e abbondanti sulle zone appenniniche in generale, in particolare quelle orientali. Possibili isolati temporali su Arcipelago (di difficile localizzazione), zone orientali e centro meridionali.

Dal pomeriggio di martedì fino al pomeriggio di mercoledì venti di grecale con forti raffiche fino a 60-80 km/h in montagna, 50-70 km/h in collina e sull'Arcipelago e 40-60 km/h sulle pianure settentrionali sottovento all'Appennino e sulla costa centrale.

Ecco i comuni che rientrano nell’area dell’allerta per rischio idrogeologico di mercoledì: