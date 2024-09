Forti raffiche di vento e pioggia, scatta l’allerta gialla. Tempo in peggioramento: le previsioni meteo

Firenze, 16 settembre 2024 – Peggiora il tempo in Toscana. Domani, martedì 17 settembre, sono previste precipitazioni sparse sulla dorsale appenninica. Ma le maggiori criticità riguarderanno il vento di grecale, con forti raffiche previste sulle pianure settentrionali sottovento all’Appennino.

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha dunque emesso un’allerta meteo gialla valida dalle ore 09 fino alla mezzanotte di domani che interesserà l’area della piana fiorentina, del Bisenzio, dell’Ombrone pistoiese e del basso Valdarno.

In base alle previsioni meteo del Consorzio Lamma la situazione non tenderà a migliorare nei prossimi giorni. Precipitazioni sparse e più abbondanti sulle zone appenniniche sono previste per mercoledì 18 settembre. Venti deboli o moderati da nord est. Mari mossi al largo e temperature stazionarie.

Per giovedì 19 settembre nuvolosità variabile con addensamenti più compatti in Appennino e precipitazioni sparse. Possibilità di locali temporali. Venti: deboli settentrionali. Mari: poco mossi. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento.