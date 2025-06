Rotary Firenze “Lorenzo il Magnifico”: il collare passa da Raoul Masini a Giovanni Gandolfo

Firenze, 20 giugno 2025 – Un collare prestigioso quello che ieri sera, a Villa Viviani, è passato dalle spalle di Raoul Masini a quelle di Giovanni Gandolfo. Stiamo parlando del passaggio di consegne tra il presidente uscente e il presidente entrante del Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico. Una cerimonia che ha radunato oltre 130 persone, con un parterre istituzionale di rilievo: l’assessora comunale all’Efficienza amministrativa Laura Sparavigna, l’europarlamentare Francesco Torselli, l’assistente del Governatore Daniele Guetta (per l’annata 2024-2025) e il suo successore Saverio Lastrucci (in carica nell’annata 2025-2026). “Non è stata la mia annata, ma l’annata di tutti i soci - ha sottolineato Masini, evidenziando la serenità derivante da un clima interno «ottimo» ed elencando ben 22 progetti di service -. Sono stati ben 13 i progetti firmati in proprio dal nostro Club e, con soddisfazione, altri 9 in interclub. Dalla donazione di un macchinario oculistico alla Misericordia di Rifredi – finanziato dal nostro club attraverso due commedie messe in scena dagli stessi rotariani – al contributo per il pulmino destinato all’associazione Il Ritrovo, grazie alla corsa Rotary Run, cui abbiamo partecipato insieme a tutti gli altri club del Distretto Rotary della Toscana. L’elenco dei beneficiari è lungo, e comprende anche realtà già sostenute in passato come le associazioni The Precious Hands che si occupa della realizzazione di strutture sanitarie in Togo e CUI – I Ragazzi del Sole, impegnata con giovani con gravi disabilità. A livello personale, sono particolarmente commosso dal fatto che questa sera sia al mio fianco tutta la mia famiglia, compresi i miei cari genitori.”