Maltempo, frane a Marradi: 5 auto bloccate e strade interrotte. Case evacuate e scuole chiuse

Firenze, 16 maggio 2023 – L'ondata di maltempo continua a interessare la nostra regione, e a fare danni al confine tra Toscana ed Emilia. Una serie di frane e smottamenti, che hanno provocato la caduta di alberi in strada, si sono verificati nel territorio di Marradi, comune della provincia di Firenze, che si trova sul versante romagnolo dell'Appennino. E sono state evacuate alcune case per precauzione. Domani 17 maggio le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale di Marradi.

Auto bloccate

Da quanto è stato reso noto, a causa di due frane, una a monte e una a valle, che si sono riversate sulla carreggiata della provinciale 20 tra Modigliana e Marradi, cinque autovetture sono rimaste bloccate lungo la strada. Non ci sono feriti, spiegano sempre i Vigili del fuoco, che avevano anche inviato l'elicottero Drago 71 dal reparto di Arezzo, il quale però, giunto sul tratto appenninico, a causa della scarsa visibilità ha dovuto interrompere la missione.

Tra le strade di cui risulta interrotta la circolazione, ci sono la strada regionale 302 lato Emiliana, la strada regionale 306 di collegamento tra Marradi e Palazzuolo e la 610. In rinforzo al distaccamento dei pompieri di Marradi, è stata inviata anche una squadra da Borgo San Lorenzo. Sempre l'elicottero Drago è intervenuto nel pomeriggio per soccorrere una escursionista francese in difficoltà sui sentieri del Monte Gragno a Fabbriche di Vergemoli, in Garfagnana: la donna, anche a causa del brutto tempo, si è trovata in difficoltà e non riuscendo a proseguire il cammino ha lanciato l'allarme con il cellulare.

Raggiunta dall'elicottero, la turista transalpina è stata verricellata dal personale a bordo e trasportata al campo sportivo di Fornaci di Barga dove i sanitari del 118 l’hanno trovata molto spaventata ma in buone condizioni di salute.

«In Alto Mugello (Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola) le piogge cumulate – si legge su Fb della Protezione civile della Città metropolitana di Firenze – hanno superato i 95 mm di pioggia in 12 ore. Si è verificato un innalzamento dei livelli idrici di tutti i corsi d'acqua del reticolo idrografico di questo territorio e fra questi Senio, Santerno e Lamone».

Le condizioni del terreno sono tali che non si può escludere l'innesco di nuovi movimenti franosi. In conseguenza di ciò si rinnova l'invito ad evitare spostamenti». I tecnici sono intanto al lavoro su più strade per frsne e cadute di alberi (su sr 302, sp 36, sp 306, sp 20, sp 29, sp 32, sp 58). Per l'Alto Mugello la Protezione civile regionale ha emesso un'allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, così come per le aree dell'alta Val Tiberina e alto Casentino nell'Aretino, con validà dalle 21 di oggi alle 16 di domani.

Case evacuate

Nel comune di Marradi (Firenze) sono state evacuate «precauzionalmente alcune abitazioni» per un innalzamento del fiume Lamone a causa della tanta pioggia. È quanto si legge su Fb della Protezione civile della Città metropolitana di Firenze che segnala che «nelle ultime 12 ore sono state registrate persistenti precipitazioni su buona parte» del territorio del Fiorentino, «con particolare riferimento al settore dell'Alto Mugello (Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola) dove le piogge cumulate hanno superato i 95 mm di pioggia in 12 ore».

«In conseguenza si è verificato un innalzamento dei livelli idrici di tutti i corsi d'acqua del reticolo idrografico di questo territorio e fra questi Senio, Santerno e Lamone».

Scuole chiuse

Il Comune di Marradi, su Fb, rende noto che domani «sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale». Sempre sul proprio profilo Fb il Comune spiega che è «attualmente chiusa la viabilità sulla sp 302 verso Faenza per frana in zona San Cassiano. Problemi anche sulla sp 20 verso Modigliana e sulla sp 29 verso Lutirano. Criticità anche sulla sp 306 verso Palazzuolo. Si sconsiglia di mettersi alla guida se non strettamente necessario».

Maurizio Costanzo