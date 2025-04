’The eight day men’. Lo show a Casa Rider

Una serata per contribuire alla formazione e all’acquisto dei dispositivi di sicurezza per gli utenti di Casa Rider. È questo l’obiettivo dell’associazione Matteo Patrizi che il 17 maggio alle 21,30 porta al Teatro Puccini ‘The eight day men’. E quindi uscimmo a riveder le stelle’ di Antonio Voce e con la regia di Massimo Campolmi. Una serata benefica in difesa della vita e per la prevenzione agli infortuni che vede tra i protagonisti anche l’attrice Daniela Morozzi, il chitarrista Giuseppe Scarpato e la Filarmonica Vincenzo Bellini, diretta da Luca Marino. Un aiuto concreto, quello che si può dare partecipando alla serata, per contribuire anche alla creazione di una ciclo-officina.

Lo spettacolo, scritto da Antonio Voce, è ispirato a una storia vera e mescola teatro e canzone per mettere in scena l’atmosfera del primo Novecento, dove i protagonisti attraversano l’oceano alla ricerca del sogno americano, per finire a lavorare nelle pericolose miniere dell’Illinois. Uno spettacolo che permette, quindi, di portare nuovi servizi a Casa Rider in via Palmieri, lo spazio dedicato ai lavoratori delle piattaforme per consegne a domicilio, che il Comune ha concesso alla Cgil, in partenariato con L’Altrodiritto, Cat, Oxfam e Nosotras.

Il ricavato, infatti, promuoverà un progetto formativo che propone l’alfabetizzazione sui diritti del lavoro e delle norme contrattuali, oltre alla prevenzione degli infortuni. I biglietti si possono già prenotare scrivendo a [email protected], oppure inviando un messaggio WhatsApp al numero 3355899803. I posti sono numerati e il contributo minimo per la platea è di 20 euro, di 15 per un posto in galleria. Informazioni sul sito www.teatropuccini.it e al numero 055362067.

l.otta.