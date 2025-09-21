Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Firenze
CronacaTeatro Garibaldi, tripla stagione. Tanti big sono attesi sul palco
21 set 2025
MANUELA PLASTINA
Cronaca
Teatro Garibaldi, tripla stagione. Tanti big sono attesi sul palco

In calendario Malika Ayane,. Raoul Bova, Moni Ovadia,. Luca Bizzarri e molti altri. Fra tradizione e sperimentazione.

Un momento della presentazione

Per celebrare i 30 anni dalla rinascita, ossia dal termine dei lavori di restauro che lo hanno ridonato al territorio, lo storico Teatro Garibaldi presenta la tripla stagione: concertistica, di prosa e del teatro dedicato ai ragazzi. Tanti i nomi noti in arrivo sul palco di Firenze, da Malika Ayane a Raoul Bova, da Moni Ovadia a Luca Bizzarri, con un commovente omaggio al musicista Giuseppe Fricelli, originario di Figline, con il concerto ’Fogli d’album’ il 18 ottobre. Durante la presentazione, è stato ricordato l’architetto Giovanni Manuelli: grazie al suo lavoro, dopo decenni di chiusura il teatro fu messo in sicurezza, poi restaurato restituendo piena funzionalità alla sala, ai palchi e agli spazi accessori. Presenti la sua famiglia e gli ex sindaci e assessori alla cultura degli ultimi 3 decenni di Figline.

Sul fronte spettacoli, la 40esima stagione concertistica intreccia tradizione e sperimentazione. Accanto ai 6 concerti in sala grande dell’Orchestra della Toscana (Ort), si aggiungono 4 fuori abbonamento: due con la musica da camera degli Amici della Musica di Firenze e due con Il Rossignolo, ensemble di musica antica e barocca. Il tradizionale concerto di Natale del 20 dicembre è affidato all’Ort diretto da Nicolò Jacopo Suppa e il violoncellista Ettore Pagano, quello di Pasqua al giovane direttore sudcoreano Min Gyu Song e il violinista Simon Zhu.

La 53esima stagione di prosa si apre con la commedia ’Rumori fuori scena’ di Michael Frayn (15 e 16 novembre), seguita dalla rivisitazione della ’Bisbetica domata’ con Amanda Sandrelli (29 e 30 novembre). Sul palco si alterneranno, solo per citare alcuni protagonisti, Emilio Solfrizzi e Irene Ferri, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Mariagrazia Cucinotta e Pino Quartullo, Enzo Paci e Antonio Zavatteri. Dopo il successo della scorsa stagione, torna anche il teatro per il pubblico più giovane con 4 spettacoli per stimolare la curiosità e l’immaginazione.

Manuela Plastina

ConcertiTeatro