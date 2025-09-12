Civico, una stagione extra

Non solo la stagione di prosa, ma al Teatro Civico grandi emozioni e risate anche per il cartellone extra abbonamento, che si sta man mano formando. Il Civico si prepara ad accogliere una nuova stagione teatrale davvero ricca. Dopo l’annuncio dello spettacolo di Federico Buffa, ‘La Milonga del Futbol’, in programma giovedì 6 novembre, arrivano nuove notizie.

Tre protagonisti della comicità italiana saliranno sul palco del Civico con spettacoli coinvolgenti e divertenti: Uccio De Santis, venerdì 20 febbraio alle 21, presenterà il suo nuovo show, nel quale proporrà una serie di monologhi comici, sketch dal vivo, racconti autobiografici e situazioni paradossali tratte dalla vita quotidiana, con il consueto stile diretto, coinvolgente e mai sopra le righe che contraddistingue l’artista; non mancheranno contributi video originali, personaggi storici e nuovi spunti di riflessione comica, in uno spettacolo che alternerà momenti di narrazione a episodi più dinamici, sempre in dialogo aperto con il pubblico.

Poi i PanPers, mercoledì 4 marzo alle 21, porteranno in scena ‘Terapia di coppia’, uno spettacolo ironico e attuale sulle dinamiche relazionali. Comici, attori e autori, Andrea Pisani e Luca Peracino – noti al grande pubblico per le loro apparizioni a Colorado, per i milioni di visualizzazioni online e per i progetti musicali e teatrali sempre all’insegna dell’ironia – portano sul palco la loro inconfondibile comicità fatta di sketch, battute fulminanti e parodie surreali. Infine (per adesso) Giuseppe Giacobazzi, mercoledì 8 aprile, sarà protagonista con ‘Osteria Giacobazzi’, un viaggio comico tra ricordi, riflessioni e battute irresistibili. "Questa non è solo un’osteria – spiega il protagonista –, ma un’osteria con spettacolo incluso. È come se avessero incrociato Broadway con una vendemmia in Toscana! Non ci sono il fantasma dell’opera o le divise di velo e cravatta". I biglietti saranno disponibili nei prossimi giorni su TicketOne e al otteghino del Teatro Civico (ingresso da corso Cavour 20), con informazioni disponibili al numero di telefono 0187 727521 o contattando l’ email [email protected] e orari 9/12.30 dal lunedì al sabato (mercoledì anche dalle 16 alle 19).

Marco Magi