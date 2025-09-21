Firenze, la marcia (silenziosa) contro ogni conflitto. “Pace e giustizia”

Firenze, 21 settembre 2025 – Dopo una lunga marcia (15 km), silenziosa, pacifica, di preghiera e di vicinanza al popolo palestinese, oltre mille persone - partite ieri sera dalle Piagge - questa mattina, al sorgere del sole, sono giunte davanti alla basilica di San Miniato al Monte con l'obiettivo di manifestare il proprio "No alla guerra" e il "Sì al dialogo e alla pace". E per affermare, assieme al rabbino, all’imam e al pastore della Chiesa Valdese della città, la corale e convinta avversione a ciò che sta accadendo sulle sponde del Mediterraneo, al genocidio in atto e alla nefasta ideologia di morte e di violenza.

Ad attendere le centinaia di fiorentini c'era l'abate Bernardo Gianni. «Accogliere chi, come stamani all'alba, sale a San Miniato al Monte assetato di pace è una delle grazie più belle che il Signore dona a noi monaci, fragili e indegni custodi di una profetica bellezza che educa alla cura, all'attenzione, alla speranza e alle reciproche responsabilità - ha detto loro l'abate - Quanto contemplato e gustato quassù da una meravigliosa moltitudine di popolo in esodo notturno fin dai margini più sofferti della città disarmi il cuore di tutti noi e, con l'aiuto che viene dal Cielo, renda "l'aiuola che ci fa tanto feroci" in un ritrovato giardino di pace e di giustizia».