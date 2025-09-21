Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
TerremotoTragico frontaleScomparsaFiorentinaSagre ToscanaSondaggio elezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaFirenze, la marcia (silenziosa) contro ogni conflitto. “Pace e giustizia”
21 set 2025
Antonio Passanese
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Firenze, la marcia (silenziosa) contro ogni conflitto. “Pace e giustizia”

Firenze, la marcia (silenziosa) contro ogni conflitto. “Pace e giustizia”

Partito dalle Piagge il corteo è arrivato all’alba a San Miniato al Monte dopo un tragitto di 15 chilometri nella città

L'arrivo della marcia a San Miniato al Monte

L'arrivo della marcia a San Miniato al Monte

Per approfondire:

Firenze, 21 settembre 2025 – Dopo una lunga marcia (15 km), silenziosa, pacifica, di preghiera e di vicinanza al popolo palestinese, oltre mille persone - partite ieri sera dalle Piagge - questa mattina, al sorgere del sole, sono giunte davanti alla basilica di San Miniato al Monte con l'obiettivo di manifestare il proprio "No alla guerra" e il "Sì al dialogo e alla pace". E per affermare, assieme al rabbino, all’imam e al pastore della Chiesa Valdese della città, la corale e convinta avversione a ciò che sta accadendo sulle sponde del Mediterraneo, al genocidio in atto e alla nefasta ideologia di morte e di violenza.

Ad attendere le centinaia di fiorentini c'era l'abate Bernardo Gianni. «Accogliere chi, come stamani all'alba, sale a San Miniato al Monte assetato di pace è una delle grazie più belle che il Signore dona a noi monaci, fragili e indegni custodi di una profetica bellezza che educa alla cura, all'attenzione, alla speranza e alle reciproche responsabilità - ha detto loro l'abate - Quanto contemplato e gustato quassù da una meravigliosa moltitudine di popolo in esodo notturno fin dai margini più sofferti della città disarmi il cuore di tutti noi e, con l'aiuto che viene dal Cielo, renda "l'aiuola che ci fa tanto feroci" in un ritrovato giardino di pace e di giustizia».

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata