Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Paracadutista mortoGelaterie ToscanaCarlo Acutis miracoliChiude negozioMeteo previsioniIncidente Marradi
Acquista il giornale
CronacaSulle strade della Liberazione. Viaggio nella memoria collettiva
7 set 2025
MANUELA PLASTINA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Sulle strade della Liberazione. Viaggio nella memoria collettiva

Sulle strade della Liberazione. Viaggio nella memoria collettiva

Le iniziative 81 anni dopo, tra spettacoli, la passeggiata nei luoghi partigiani e una rievocazione storica

Ci sarà anche una rievocazione storica per celebrare i giorni della liberazione di Calenzano, senza dimenticare Valibona

Ci sarà anche una rievocazione storica per celebrare i giorni della liberazione di Calenzano, senza dimenticare Valibona

Per approfondire:

Sono tante le iniziative in corso a Calenzano in questi giorni per ricordare la Liberazione, avvenuta il 6 settembre di 81 anni fa. Il programma organizzato dal Comune con Anpi e associazioni del territorio è partito ieri col corteo istituzionale per le vie del centro cittadino e deposizione delle corone ai monumenti ai caduti, per poi festeggiare in piazza con la 20ª cena delle associazioni.

Oggi le celebrazioni continuano con una camminata urbana tra i cippi: lo storico Fabrizio Trallori a partire dalle 9 accompagna cittadini e curiosi nei luoghi in cui si ricorda il sacrificio di tante persone. La partenza è dai giardini di via Ponchielli con arrivo in piazza Vittorio Veneto dopo una passeggiata tra storia e conoscenza della durata di circa due ore e mezzo.

Si prosegue nei prossimi giorni con due serate di spettacoli teatrali a tema: mercoledì 10 settembre alle 21,15 al circolo Mcl La Concordia andrà in scena “Fulmine, un cane coraggioso“, reading e concerto con, tra gli altri, l’Orchestra Settenote Settimello dell’Istituto comprensivo de’ Medici di Calenzano. Sabato 13 settembre alle 21 al Memoriale di Valibona “Mi chiamavano tutti Jack“ di e con Tommaso Parenti, a cura delle associazioni I Birboni e Metropolis Teatro: Il monologo racconta la storia dell’inverno tra il 1943 ed il 1944 quando il gruppo di partigiani “Lupi Neri“, nello spostamento tra Monte Morello e la Val di Bisenzio, si trovava a Valibona, ospite dalle famiglie contadine all’interno del fienile.

Informazioni e prenotazioni: tel. 392.671.0082 [email protected].

Il programma di celebrazioni si conclude domenica prossima con “Una Sottile Linea Verde - the War is over!“, allestimento di un campo di pronto soccorso militare con materiali originali del periodo bellico. Dalle 9,30 alle 17 in via Firenze saranno presenti rievocatori e mezzi storici; organizza Calenzano ’44 di Linea Gotica Pistoiese.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata