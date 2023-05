Georgofili, 30 anni dopo. Domani in regalo il libro de La Nazione: testimonianze e foto

Firenze, 25 maggio 2023 - Venerdì 26 maggio troverete in edicola, in regalo con La Nazione, un volume sul Trentennale della strage dei Georgofili: un tributo doveroso alle vittime e un modo per non dimenticare una delle pagine più tragiche della storia fiorentina e dell’intero Paese quando la mafia uscì dalla Sicilia per colpire nelle capitali dell’arte e della cultura e così ricattare lo Stato sulla legislazione Antimafia. Il libro è stato dedicato a Nadia e Caterina Nencioni, le sorelline uccise nel crollo della Torre de’ Pulci, dove vivevano con i genitori, la mamma Angela Fiume, custode dell’Accademia e il babbo, Fabrizio Nencioni, vigile urbano. La progettazione è stata curata dai giornalisti Erika Pontini e Stefano Brogioni.

Il volume si apre con uno scritto della direttrice di Qn-La Nazione Agnese Pini e del vicedirettore Luigi Caroppo. Alla realizzazione hanno contribuito Alessandro Antico, Emanuele Baldi, l’ex direttore Gabriele Canè, Duccio Moschella, Olga Mugnaini, Gigi Paoli, Giovanni Spano e Ilaria Ulivelli.

"Georgofili, le voci, i volti, il dolore a trent’anni dalla strage", realizzato grazie al sostegno di Coop.Fi e Fondazione Cr Firenze, contiene anche gli interventi del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del sindaco di Firenze Dario Nardella e del coordinatore della Direzione distrettuale Antimafia di Firenze Luca Tescaroli. Le foto appartengono all’archivio storico de La Nazione, alla New Press Photo e all’agenzia Sestini. Sono presenti inoltre immagini inedite provenienti dagli archivi processuali e, in particolare le immagini scattate dalla polizia scientifica poche ore dopo lo scoppio.

In questo volume ripercorrriamo la storia drammatica dell’attentato attraverso le voci dei protagonistii: il vigile del fuoco Gianni Innocenti che ebbe l’ingrato compito di recupare tra le macerie il corpicino di Caterina, 50 giorni, della compagna di banco di Nadia, delle bibliotecarie dell’Accademia dei Georgofili. Una parte è dedicata alla ricostruzione giudiziaria: i processi che hanno portato ad individuare mandanti e esecutori della strage di Firenze, le piste ancora aperte e la Commissione antimafia. Nel volume anche interviste all’allora pm Giuseppe Nicolosi e al prefetto Franco Gabrielli, nel ’93 giovane commissario di polizia. Il ricordo e il ritratto di Pierluigi Vigna è della presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano.