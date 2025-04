Stop al cemento. Scatta l’appello al governatore

Ancora giorni d’intensa attività per i membri del ’comitato territorio e buonsenso del Crocifisso’, nato per chiedere al Comune di Signa di evitare ulteriore urbanizzazioni della zona. Giovedì, una delegazione ha raggiunto ’Climatica’, l’evento organizzato dalla Regione Toscana a Firenze, al teatro della Compagnia, per affrontare il tema della resilienza dei territori rispetto ai cambiamenti climatici. "Nel corso di questo appuntamento si è parlato di riduzione delle emissioni e tutela del territorio – ha dichiarato Marco Allegri, presidente del comitato –, ma a Signa si procede con un progetto che distruggerà una delle poche aree verdi rimaste. Se l’obiettivo è avere nuove abitazioni, perché non si riqualificano aree dismesse, invece che consumare nuovo suolo? Invitiamo il presidente Giani a Signa, nel quartiere del Crocifisso, per vedere dal vivo quello che potrebbe succedere e intervenire per bloccare questo progetto urbanistico, in netto contrasto con gli obiettivi del Paesc". Proprio in questa ottica, all’uscita del teatro, il comitato ha consegnato al governatore un volantino e materiale illustrativo sulla situazione del Crocifisso.

"Il patto dei sindaci per il clima e l’energia non può restare un esercizio di retorica – ha concluso Allegri –. Se vogliamo davvero affrontare la crisi climatica, dobbiamo smettere di consumare suolo e iniziare a tutelare il territorio. Chiediamo alla Regione di prendere una posizione netta contro la cementificazione e di garantire che le politiche urbanistiche locali siano coerenti con gli impegni climatici sottoscritti". Ieri, inoltre, i cittadini hanno organizzato un ulteriore volantinaggio nelle aree verdi del territorio. Intanto sul tema sono intervenuti sia Italia Nostra (schierandosi con il Comitato), sia l’assessore all’urbanistica Andrea Di Natale, che ha chiarito alcuni dati e invitato i membri del Comitato a un incontro.

Lisa Ciardi