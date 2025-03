Speed, servizi e identità digitali, il tour nei vari comuni toscani. Prima tappa a Fiesole

Firenze, 5 marzo 2025 - Al Comune di Fiesole (Firenze) c'è stata stamani, 5 marzo, la prima tappa del tour promosso dalla Regione Toscana per diffondere la conoscenza e le competenze rispetto all'utilizzo dei servizi digitali e dei dispositivi elettronici, dedicata in particolare al funzionamento dell'identità digitale, dello Spid, dei servizi digitali nella sanità e, in generale, all'utilizzo della tecnologia digitale tra la popolazione più anziana, che può avere un aiuto concreto nelle attività quotidiane (mobilità, accesso ai servizi, ai siti web, all''affiancamento a casa e fuori da casa, alla gestione dei farmaci).

A Fiesole i Punti digitale facile fruibili dai cittadini sono alla Croce Azzurra del Girone, e nell'Archivio Storico del Comune. "Estendere le competenze digitali del maggior numero di cittadini - ha detto l'assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo - è l'obiettivo e per questo abbiamo deciso di organizzare incontri. Ad oggi sono 170 i Punti Digitale Facile in tutta la Toscana. E sono oltre 55.500 i cittadini facilitati attraverso la fornitura di oltre 66.000 servizi digitali, grazie ad una squadra composta da 564 facilitatori digitali. Quella di oggi è la prima tappa di un percorso di formazione".

"Il Comune crede fermamente nello sviluppo dei servizi digitali - ha dichiarato la sindaca di Fiesole, Cristina Scaletti - e lo conferma il dato che nel 2024 sono state oltre 1.000 le persone che hanno usufruito, per chiedere aiuto per gli adempimenti fiscali, previdenziali, assistenziali e sanitari, nei nostri due Punti Digitale Facile, un dato pienamente in linea con l'obbiettivo che ci era stato assegnato dalla Regione. Nel 2025 i primi dati indicano un ulteriore aumento degli accessi". Per Alessio Gramolati, segretario generale dello Spi Cgil Toscana "avremo sempre più a che fare con i processi di digitalizzazione ed è evidente il rischio che alcuni, a partire dai più anziani, ne restino esclusi. Ma per salvaguardarli non si deve rallentare la digitalizzazione ma accelerare l'inclusione. Questo è il senso del nostro impegno. Perché nessuno resti escluso".

Prossimi incontri a marzo il 10 a Prato, il 13 a Quarrata (Pistoia), il 18 a Volterra (Pisa), il 21 a Sinalunga (Siena), il 26 a Castagneto Carducci (Livorno), il 27 a Santa Fiora (Grosseto), il 28 ad Anghiari (Arezzo), il 31 a Montignoso (Massa Carrara) e il 2 aprile a Castelnuovo Garfagnana (Lucca).