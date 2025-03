Digitale facile. Così la tecnologia diventa più accessibile

Domani alle 10, presso la Sala Basolato a Fiesole, si terrà l’incontro pubblico ’Anche a Fiesole il digitale è facile’. L’evento è stato organizzato dalla Regione che ha scelto il Comune di Fiesole come luogo d’incontro per tutti i comuni della cintura metropolitana. Intervengono il sindaco di Fiesole, Cristina Scaletti, l’assessore regionale alla Semplificazione e all’informatica, Stefano Ciuoffo e Alessio Gramolati segretario dello SPI Cgil Toscana. Identità digitale, Spid, servizi digitali nella sanità regionale sono alcuni dei temi che saranno affrontati come quella della diffusione e l’utilizzo della tecnologia digitale nella popolazione più anziana che può avere un aiuto concreto nelle attività quotidiane, come la mobilità, l’accesso ai servizi e ai siti web pubblici, l’affiancamento a casa e fuori casa, la gestione dei farmaci. Si ricorda che sul territorio fiesolano sono attivi due "punti digitali facili"; quello nella sede della Croce Azzurra sezione Girone, aperto martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30, e quello nell’Archivio Storico del Comune di Fiesole aperto il giovedì dalle 14 alle 18.