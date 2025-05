A Firenze la prima accademia mondiale di implantologia zigomatica

Firenze, 5 maggio 2025 – È un professionista italiano, per l’esattezza fiorentino, a portare una svolta nel mondo dell’implantologia zigomatica. Andrea Tedesco, implantologo di lunga esperienza, sarà il protagonista del IV Zygoma Day che si terrà a Lecce il prossimo 28 giugno, dove presenterà ufficialmente la Zygomatic Implants World Academy, vale a dire la prima società mondiale interamente dedicata a questa branca altamente specialistica della chirurgia dentale. Tedesco, noto nel settore per il suo approccio innovativo nei casi di riabilitazione implanto-protesica complessa, ha sviluppato un protocollo chirurgico all’avanguardia, da lui definito “Tecnica Zigomatica Minimamente Invasiva (TZMI)”.

Questo metodo, che ha già riscosso successo tra i colleghi e i pazienti, è basato su un sistema di nuovi inserti dedicati alla chirurgia zigomatica, che consente una gestione più controllata e sicura degli interventi.

Dopo la fondazione nel 2023 della prima Società Italiana di Implantologia Zigomatica e Pterigoidea, il Dottor Tedesco compie oggi un passo ancora più ambizioso e decisivo con la nascita della Zygomatic Implants World Academy. Un progetto accolto fin da subito con entusiasmo dalla comunità scientifica internazionale, che ha visto l’iscrizione immediata di professionisti da tutto il mondo, pronti a confrontarsi e formarsi su queste tecniche altamente specialistiche.

Il palcoscenico scelto per l’annuncio ufficiale non è casuale: il Zygoma Day, giunto alla sua quarta edizione, rappresenta oggi l’evento italiano di riferimento per l’implantologia zigomatica. Il congresso ospiterà infatti esperti di calibro internazionale e sarà l’occasione per esplorare le ultime frontiere di una disciplina in continua evoluzione.

Con questa iniziativa, Andrea Tedesco consolida il proprio ruolo di pioniere nel settore e porta l’Italia – e in particolare Firenze – al centro di un dialogo scientifico globale che punta a migliorare l’efficacia, la sicurezza e la qualità della vita dei pazienti con gravi atrofie ossee.