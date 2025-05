La lite tra coinquiline sfocia in tentato omicidio: 30enne accoltellata in faccia

Firenze, 5 maggio 2025 – Una lite tra coinquiline degenerata e sfociata in tentato omicidio. Nel pomeriggio di ieri, domenica 4 maggio, la polizia è intervenuta in via del Sodo, tra zona Castello e Rifredi, dove è stato segnalato un pesante litigio per motivi di convivenza in un appartamento. Una donna di 42 anni, che è stata poi arrestata, avrebbe sferrato con un coltello un colpo in faccia alla coinquilina.

A lanciare l’allarme al 112 è stata una vicina di casa. La vittima, una donna cingalese di 30 anni, è stata trasportata all’ospedale Careggi per le cure del caso. Non risulta in pericolo di vita. Il coltello è stato ritrovato e posto sotto sequestro.

La 42enne dopo essere stata arrestata per il reato di tentato omicidio è stata portata nel carcere di Sollicciano. Si attende la convalida della misura precautelare.