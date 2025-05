Dopo la rapina minaccia passanti e militari con un coltello, arrestato

Firenze, 5 maggio 2025 – Entra in un locale in via dell’Albero, prende un coltello dal bancone e minaccia l’esercente di dargli i soldi. Uscito, arriva in piazza della Stazione dove con lo stesso coltello minaccia diversi passanti e i militari dell’Operazione Stazioni Sicure. È successo sabato sera, 3 maggio, in centro a Firenze. La polizia ha fermato l’uomo, algerino, di 49 anni arrestandolo per i reati di rapina aggravata, resistenza, minacce a pubblico ufficiale e ricettazione.

Disarmato con difficoltà, l’uomo ha continuato ad essere aggressivo anche una volta fermato dai poliziotti, scalciando e dimenandosi violentemente. Sottoposto a perquisizione personale, il 49enne è stato trovato in possesso di un cacciavite nonché di alcuni beni provento di furto.

L’uomo è stato portato in carcere a Sollicciano in attesa della convalida della misura precautelare.