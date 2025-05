Firenze, due incontri gratuiti per chi assiste un anziano fragile

Firenze, 5 maggio 2025 – Due appuntamenti gratuiti per chi si prende cura di un anziano fragile: è il ciclo “Nutrire con cura. Incontri per caregiver di anziani fragili”, ospitato alla Casa della Comunità Le Piagge (via dell’Osteria 18). Il primo incontro è in programma oggi, lunedì 5 maggio, dalle 14.30 alle 16, mentre il secondo si terrà lunedì 19 maggio, sempre nello stesso orario.

Gli incontri offrono supporto e consigli pratici ai familiari e assistenti di persone anziane in condizioni di fragilità. Al centro, il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione di malnutrizione, perdita di massa muscolare, difficoltà di deglutizione e disidratazione.

A guidare i partecipanti saranno Elena Mugnaini, della Dietetica Professionale dell’Azienda Usl, e Diletta Buresta, dietista borsista dell’Università di Firenze. Verranno approfonditi i fabbisogni nutrizionali dell’anziano, le strategie per pianificare i pasti, per aumentare l’apporto calorico e proteico e per rendere sicuro il momento del pasto, anche in caso di disfagia.

Gli incontri si svolgono in un ambiente accogliente e non giudicante, con la possibilità di condividere esperienze e confrontarsi con altri caregiver, guidati da personale esperto.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto di sperimentazione che accompagna il passaggio da Casa della Salute a Casa della Comunità, nell’ottica di una sanità sempre più vicina alle persone.