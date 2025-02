Servizi digitali. Sportello di supporto per i cittadini

Anche Rignano ha il suo punto "servizio civile digitale": si tratta di uno sportello dedicato ai cittadini e coordinato da giovani, che accompagna i cittadini a usufruire dei servizi pubblici online. Progettato da Anci Toscana, nasce proprio per aiutare tutti coloro che non hanno confidenza con le tecnologie di ultima generazione ad accedere all’ampia gamma dei servizi telematici pubblici, sanitari e comunali. Allo sportello, ospitato all’Urp nel palazzo comunale, è possibile attivare la tessera sanitaria elettronica, richiedere lo Spid, consultare il proprio fascicolo sanitario, prenotare visite, esami e cambiare il medico, modificare la fascia economica per i ticket sanitari. Inoltre sarà possibile chiedere un aiuto per effettuare pagamenti con il sistema PagoPA, attivare abbonamenti elettronici di Autolinee Toscane e accedere a tutti i servizi online del Comune.