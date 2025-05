Fiorentina Betis, tifosi viola rubano striscione. Gli spagnoli lanciano torcia. Otto i feriti

Firenze, 9 maggio 2025 – Ci sono stati minuti di tensione dentro lo stadio Franchi tra i tifosi della Fiorentina e quelli del Betis Siviglia durante la semifinale di ritorno della Conference League. Con il passaggio della squadra biancoverde, che ha pareggiato 2-2 ma che in virtù del 2-1 dell’andata andrà adesso a giocarsi la finale in Polonia contro il Chelsea.

Già all’andata c’erano stati contatti tra le due tifoserie, in particolare in centro a Siviglia la sera prima della partita, con scontri corpo a corpo, cariche e lancio di torce. In parte la cosa si è ripetuta anche a Firenze.

I tifosi del Betis hanno lanciato una torcia verso la curva ferrovia. Mentre i supporter della Fiorentina hanno rubato uno striscione agli spagnoli usando una scala. Un gruppo nutrito di loro infatti ha aperto un cancello che divide la curva Ferrovia dalla zona cuscinetto prima del settore ospiti.

Da questa zona cuscinetto, come mostrano alcuni video, hanno lanciato oggetti e poi, muniti di una scala, hanno superato la vetrata per raggiungere l’esterno del settore ospiti e portare via appunto il drappo. In tutto sono otto i tifosi feriti lievi nelle varie intemperanze. Quattro sono del Betis e quattro della Fiorentina.

Uno di questi otto tifosi ha rimediato un’ustione a una mano. E’ la digos del capoluogo fiorentino adesso a indagare e a cercare di individuare i responsabili da ambo le parti. Il resto della partita è andato via tranquillo e anche il deflusso dei tifosi e il trasferimento di quelli spagnoli in centro dopo la partita non ha visto altri momenti di tensione.

Nella mattina di giovedì e durante il pomeriggio i tifosi del Betis Siviglia avevano girato tranquillamente per il centro, senza incidenti o tensioni. Molti di loro hanno sostato a lungo in centro storico, tra piazza del Duomo, via Calzaiuoli e piazza della Signoria, come raccontano anche le storie Instagram del profilo ufficiale del Betis.